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«Если близко подходит к ребенку, не боится – нужно насторожиться». Врач о том, как не заразиться опасным вирусом от ежа

10 июня 2019 07:53
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Новости Беларуси. Держаться от ежей подальше – так рекомендуют поступать специалисты, если вам на глаза в городской черте попало с виду милое животное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Если близко подходит к ребенку, не боится – нужно насторожиться». Врач о том, как не заразиться опасным вирусом от ежа-1

Переносят бешенство, заражены паразитами – всё это «колючая правда» о ежах. Идея приручить зверька и вовсе может обернуться трагедией. Укус болезнен и может быть смертельно опасным. Они могут заразить и желтой лихорадкой, и сальмонеллезом. Понятно, что это скорее исключение из правил, но врачи советуют общаться со всеми дикими животными все-таки на расстоянии.

«Если близко подходит к ребенку, не боится – нужно насторожиться». Врач о том, как не заразиться опасным вирусом от ежа-4

Снежана Ковриго, главный врач-валеолог Городского центра здоровья Минска:
Необходимо обратить внимание на то, как зверек себя ведет. Если он близко подходит к ребенку, не боится – нужно насторожиться. Обязательно после контакта с диким животным нужно вымыть руки, и проследить родителям, чтобы дети не прислоняли свои ручки к слизистым: к глазам, ко рту.

«Если близко подходит к ребенку, не боится – нужно насторожиться». Врач о том, как не заразиться опасным вирусом от ежа-7

«Если близко подходит к ребенку, не боится – нужно насторожиться». Врач о том, как не заразиться опасным вирусом от ежа-9

# Человек и животные # общество # Снежана Ковриго # Фотофакт

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