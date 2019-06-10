«Если близко подходит к ребенку, не боится – нужно насторожиться». Врач о том, как не заразиться опасным вирусом от ежа

Новости Беларуси. Держаться от ежей подальше – так рекомендуют поступать специалисты, если вам на глаза в городской черте попало с виду милое животное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переносят бешенство, заражены паразитами – всё это «колючая правда» о ежах. Идея приручить зверька и вовсе может обернуться трагедией. Укус болезнен и может быть смертельно опасным. Они могут заразить и желтой лихорадкой, и сальмонеллезом. Понятно, что это скорее исключение из правил, но врачи советуют общаться со всеми дикими животными все-таки на расстоянии.