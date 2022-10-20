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Против абортов. Какую акцию в поддержку рождаемости провели в Логойской ЦРБ?

20 октября 2022 14:29
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Новости Беларуси. В центральном регионе проходит акция против абортов. Она организована в рамках Недели родительской любви, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К мероприятиям присоединилась и Логойская центральная районная больница. В учреждении здравоохранения организованы встречи женщин с психологами и беседы с девочками-подростками. А местные ремесленники заложили приятную традицию – каждой маме-роженице символичный подарок – статуэтка-ангелочек.

Против абортов. Какую акцию в поддержку рождаемости провели в Логойской ЦРБ?-1

Цель акции – привлечь внимание к проблеме прерывания беременности, а также укрепление семьи и сохранение традиционных ценностей. Мероприятия проходят во всех областных, городских и районных медучреждениях.

Против абортов. Какую акцию в поддержку рождаемости провели в Логойской ЦРБ?-4

Нонна Порфенович, врач Логойской центральной районной больницы:
Мы работаем совместно с анестезиологической службой, проводим роды без абортов. По желанию женщины и по показаниям роды проходят с обезболиванием вместе с врачом анестезиологом-реаниматологом. Работаем совместно с психологом. Предабортное консультирование проводит и акушер-гинеколог женской консультации.

Против абортов. Какую акцию в поддержку рождаемости провели в Логойской ЦРБ?-7

Инга Ермак, психолог Логойской центральной районной больницы:
Наша работа направлена на то, чтобы обсудить, что повлияло на женщину, почему она принимает такое решение, потому что само по себе принятие решения о прерывании беременности – это только верхушка айсберга. Задача психолога – работать над теми проблемами, над той подводной частью, которая находится под этой льдиной.

Стоит отметить, что за 9 месяцев 2022 года в центральном регионе родилось более 7 000 малышей.

# Рождаемость в Беларуси # общество # Нонна Порфенович # Инга Ермак # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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