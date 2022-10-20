Юрий Наркевич в Берёзовском районе: кое-кто начал баловаться с ценами, будет наведён порядок

Новости Беларуси. По фактам необоснованного завышения цен в Беларуси возбуждено 36 уголовных дел. 15 фигурантов заключены под стражу. Контрольные мероприятия проходят во всех регионах. Ситуация изучается как в крупных торговых объектах, так и в магазинах шаговой доступности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание и к сельской местности.

Так, сенатор Юрий Наркевич отправился на контрольный шопинг в агрогородок Малеч Березовского района, где проживают более 1 600 человек. Торговля представлена как частниками, так и недавно пришедшей крупной торговой сетью. В ассортименте 3 000 наименований. В общении покупатели подтвердили, что стоимость их продовольственной корзины на протяжении года выросла. Однако во время мониторинга изменения цен по отношению к 5 октября не выявили.

Инна Дрозд, директор магазина:

Цены у нас формируются централизованно. По состоянию на 5-е число цена не изменяется, остается прежней, как и было на 5-е число. Если товар поступает, все централизованно, из Минска, мы не можем сами изменить эту цену. В полном объеме получаем по ассортиментному перечню, никаких проблем не видим.

Юрий Наркевич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Кое-кто начал баловаться с ценами. И мы это замечали, это замечали наши покупатели. И это вызывало у людей возмущение. Поэтому очень своевременно. Я как покупатель, как депутат и член Совета Республики всегда этому вопросу уделяю внимание. Тут будет наведен порядок.