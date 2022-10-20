«За безопасность вместе». МЧС проводит акцию по предупреждению пожаров и гибели людей от них

Сотрудники МЧС нередко сталкиваются с тем, что основной причиной гибели людей от пожаров является несоблюдение самых банальных правил безопасности. Небрежное отношение с электроприборами приводит к печальной статистике и серьезным последствиям. В целях предотвратить массовые бедствия и повысить уровень безопасности населения 17 октября стартовала республиканская пожарно-профилактическая акция МЧС «За безопасность вместе».

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС: Акция продлится по 2 ноября. В эти дни работники МЧС, а также другие субъекты профилактики посетят домовладения граждан. Особое внимание будет уделено адресам, где проживают те люди, которым требуются дополнительная защита – это одинокие и одиноко проживающие граждане, многодетные семьи, а также люди, которые ведут асоциальный образ жизни. Основное внимание в ходе обследования домовладений работники МЧС будут уделять состоянию печей, других агрегатов и устройств теплогенерирующих, а также установке автономных пожарных извещателей.

Вместе с минусовой температурой за окном возрастает и вероятность пожаров. Холода принуждают активно использовать приборы отопления, чтобы согреться. Очень важно соблюдать правила использования электроприборов. Покидая помещение, следует проверить, не осталось ли что-то включенным в электросети: зарядные устройства, фен или утюг. И обязательно нужно устанавливать пожарный извещатель в каждой жилой комнате, дабы избежать непредвиденных обстоятельств.

Анастасия Швайбович:

Обращаем внимание, что с начала года на территории только Минской области произошло более тысячи пожаров. От которых погибло 125 человек. Также в ходе обследования особое внимание работники МЧС уделят безопасности детей. На следующей неделе стартуют каникулы, основное правило – это спланированный досуг, чтобы дети не были предоставлены сами себе, ни в коем случае не допустили шалости с огнем.

К акции присоединились Министерство внутренних дел, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство энергетики, Белорусское добровольное пожарное общество и многие другие организации. В рамках мероприятия в качестве консультативной помощи предлагается проведение обследования противопожарного состояния жилья.