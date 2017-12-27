Пожилая женщина искала крекеры на полке ТЦ и получила тележкой по голове. Шокирующая история

Героиня этого сюжета программы «Добро пожаловаться» из магазина едва вышла, потому что стала жертвой большой продовольственной тележки.

В одном из столичных магазинов отношение к посетителям оказалось в прямом смысле сногсшибательным.

Майя Гетманова, минчанка:

В магазин я пошла 27 ноября. Хотела купить там крекеры. Остановилась у стенда, на котором были выложены эти товары. Крекеры лежали на самой нижней полочке. Я присела на корточки, чтобы увидеть, что там есть, может, что-то новенькое появилось. Посмотрела и чуть-чуть приподнялась. И почувствовала удар.

Оказалось, работница магазина, которая развозила товар, просто не заметила женщину.

Металлической тележкой посетительнице магазина рассекло лоб и была травмирована рука.

Сразу после произошедшего работники магазина останавливали кровь женщине своими силами, а затем вызвали «скорую».

Майя Гетманова, минчанка:

Меня возмутило то, что они даже не принесли извинения. По-моему, это элементарное, что они могли сделать.

Затем была поездка в поликлинику, и еще две недели Майя Евгеньевна из-за ушиба не могла полноценно двигаться. Сегодня пострадавшая чувствует себя хорошо, но, как говорится, осадочек остался. Кстати, закон на стороне минчанки.