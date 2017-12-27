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Пожилая женщина искала крекеры на полке ТЦ и получила тележкой по голове. Шокирующая история

27 декабря 2017 11:45
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Героиня этого сюжета программы «Добро пожаловаться» из магазина едва вышла, потому что стала жертвой большой продовольственной тележки.

В одном из столичных магазинов отношение к посетителям оказалось в прямом смысле сногсшибательным.

Майя Гетманова, минчанка:
В магазин я пошла 27 ноября. Хотела купить там крекеры. Остановилась у стенда, на котором были выложены эти товары. Крекеры лежали на самой нижней полочке. Я присела на корточки, чтобы увидеть, что там есть, может, что-то новенькое появилось. Посмотрела и чуть-чуть приподнялась. И почувствовала удар.

Оказалось, работница магазина, которая развозила товар, просто не заметила женщину.

Металлической тележкой посетительнице магазина рассекло лоб и была травмирована рука.

Сразу после произошедшего работники магазина останавливали кровь женщине своими силами, а затем вызвали «скорую».

Майя Гетманова, минчанка:

Меня возмутило то, что они даже не принесли извинения. По-моему, это элементарное, что они могли сделать.

Затем была поездка в поликлинику, и еще две недели Майя Евгеньевна из-за ушиба не могла полноценно двигаться. Сегодня пострадавшая чувствует себя хорошо, но, как говорится, осадочек остался. Кстати, закон на стороне минчанки.

И, при желании, за нанесенный здоровью ущерб она может рассчитывать на компенсацию.

Пожилая женщина искала крекеры на полке ТЦ и получила тележкой по голове. Шокирующая история -1


Любовь Кистерная, юрист:

В данном случае в отношении потребителя произошел вопиющий случай, когда развозчик товара и не видел перед собой живого человека.

Пожилая женщина искала крекеры на полке ТЦ и получила тележкой по голове. Шокирующая история -4

Потребитель в праве предъявить претензию, прежде всего, к торговому центру о возмещении морального ущерба, который она понесла, а также расходов на лечение.
Кирилл Галушко, маркетолог, преподаватель по маркетингу:
Компании не используют все возможности, которые у них имеются. Решение проблемы будет то, чтобы работодатель донес до своего работника тот факт, что деньги приносит не работодатель, а именно клиент. Клиент должен быть доволен на 100%, слушать нужно именно его в первую очередь, уважать как клиента.

# общество # Защита прав потребителей # Кистерная Любовь

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