Невесту не нашли, с баланса списали 250 рублей. Офис брачного агентства завален судебными исками

Съемочная группа программы «Добро пожаловаться» в сотни километров от столицы в деревне Буда, Воложинского района.
Съемочная группа программы «Добро пожаловаться» в сотни километров от столицы в деревне Буда, Воложинского района.
Эта земля когда-то взрастила израильского президента Шимона Переса, чья политическая карьера длилась более 70 лет. Сегодня скромная глубинка выглядит так же, как и другие вымирающие местечки: на улицах – никого, повидавшие многое на своем веку дома, проседают все ниже под гнетом воспоминаний. По вечерам окна горят только в двух хатах: у Владимира Марковского и его 70-летней соседки. В гости к обоим порой заглядывает бездомная кошка.
Владимир Марковский, житель д.Буда:
Как умерла мать, огород остался. Я не справлялся. Вот и остался один.
Поговорить не с кем – один, как волк. Такое бывает… Как дальше жить?
Доверяя единственному другу – «голубому экрану», в один холодный вечер местный житель решил всё изменить.
По телевизору шла реклама телефонных знакомств, и отчаявшийся мужчина сделал звонок.
Владимир Марковский:
Я хотел познакомиться с женщиной возраста от 50 до 55 лет. Позвонил, сказали, хорошо, мы будем искать. Пришел счёт за телефон 2,5 млн. Я за голову взялся! Как?
В свои 54 Владимир держит небольшое хозяйство – вьетнамских поросят и гусей. Да, он ничего не смыслит в айфонах и далёк от столичной моды на веганство. Но непьющий, открытый и улыбчивый. Работает в соседней деревне на лесопереработке, имеет свой дом.
Телефонные свахи обещанную невесту сельчанину не нашли, да ещё и счёт за беседы выставили немыслимый – 250 рублей!
Владимир Марковский:
На почте сказали, это розыгрыш, много, кто попадался. Сказали, не плати –ничего не будет. Сказали, это как вытягивание денег.
По счетам телефона «недоверия» Владимир решил не платить. И тогда его вызвали в суд.
Окончательно разобраться в мрачно-брачной ситуации взялась съёмочная группа СТВ.
Изучаем счета за телефон и другие письма счастья из сватовской фирмы. Место дислокации – столица. Чтобы понять, как работает система, юрист сделала контрольный звонок. Дескать, «мужа найти хочу».
Любовь Кистерная, юрист. Разговор по телефону:
– Скажите, Вы поможете мне познакомиться?
– Хотите познакомиться?
– Да, и познакомиться, и обрести уже семью.
– Готовы ответить на вопросы анкеты? Полная дата рождения? Кто по гороскопу? Ваш рост? Сейчас закончу заполнять анкету и предложу Вам мужчин. Если «выбросить» курящих, то по Вашему поиску останется 0,1 % из возможных 100.
Вершительница судеб затягивала беседу, не подумав предупредить, что звонок и предоставляемая услуга по подбору потенциального жениха – платная.
Потребителю незаконно навязали дорогостоящий и совершенно пустой сервис. Жениха не нашли, с баланса списали 66 рублей.
Корреспондент СТВ Ольга Пискарёва отправилась с юристом в офис столичных купидонов ознакомиться со списком женихов и невест. Никаких художественных эпитетов не хватит, чтобы описать увиденное:
офис просто завален судебными исками.
Дарина Гулюта, юрист:
Подскажите, как у вас налажено информирование потребителей о стоимости звонка?
Секретарь фирмы:
У нас стоят голосовые оповещения, которые звучат до начала звонка.
Проверили – оповещение отсутствует. На все последующие вопросы наших корреспондентов секретарь отказалась отвечать.
Дарина Гулюта, юрист:
В данном случае нарушаются права в интересах неопределённого круга потребителя. Информация об услуге не предоставляется. Соответственно, потребители не могут ориентироваться, необходимо им заказывать данную услугу или нет. Потребителям, если их права были нарушены, необходимо обратиться с письменным требованием к исполнителю и требованием о возврате списанных с лицевых счетов средств. В том случае, если эти средства не будут возвращены в течение 7 дней, обратиться с исковым заявлением в суд.
Введены в заблуждение? Если это будет доказано, по моему мнению, будет начат административный процесс.
О деятельности фирмы корреспонденты СТВ довели информацию и в суд Воложинского района, куда пришёл иск бизнесменов к жителю деревни Буда.
Владимир Марковский заселфился при параде, теперь его объявление размещено в интернете.
Возможно, этот Новый год сельчанин не встретит в одиночестве.
Владимир Марковский:
Не пью, работаю. Ищу порядочную женщину. Надеюсь с вашей помощью к Новому году найти спутницу.
Владимир отправил в суд Воложинского района отзыв с просьбой отменить иск брачного агентства. На основании того, что оператор перед началом разговора не предупредила его о том, что звонок платный. Его примеру мы бы посоветовали последовать всем прочим жертвам по данному делу.