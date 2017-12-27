Невесту не нашли, с баланса списали 250 рублей. Офис брачного агентства завален судебными исками

Съемочная группа программы «Добро пожаловаться» в сотни километров от столицы в деревне Буда, Воложинского района.

Эта земля когда-то взрастила израильского президента Шимона Переса, чья политическая карьера длилась более 70 лет. Сегодня скромная глубинка выглядит так же, как и другие вымирающие местечки: на улицах – никого, повидавшие многое на своем веку дома, проседают все ниже под гнетом воспоминаний. По вечерам окна горят только в двух хатах: у Владимира Марковского и его 70-летней соседки. В гости к обоим порой заглядывает бездомная кошка. Владимир Марковский, житель д.Буда: Как умерла мать, огород остался. Я не справлялся. Вот и остался один.

Доверяя единственному другу – «голубому экрану», в один холодный вечер местный житель решил всё изменить.

Поговорить не с кем – один, как волк. Такое бывает… Как дальше жить?

Владимир Марковский: Я хотел познакомиться с женщиной возраста от 50 до 55 лет. Позвонил, сказали, хорошо, мы будем искать. Пришел счёт за телефон 2,5 млн. Я за голову взялся! Как?

Телефонные свахи обещанную невесту сельчанину не нашли, да ещё и счёт за беседы выставили немыслимый – 250 рублей!

В свои 54 Владимир держит небольшое хозяйство – вьетнамских поросят и гусей. Да, он ничего не смыслит в айфонах и далёк от столичной моды на веганство. Но непьющий, открытый и улыбчивый. Работает в соседней деревне на лесопереработке, имеет свой дом.

Владимир Марковский:

На почте сказали, это розыгрыш, много, кто попадался. Сказали, не плати –ничего не будет. Сказали, это как вытягивание денег.

По счетам телефона «недоверия» Владимир решил не платить. И тогда его вызвали в суд.

Окончательно разобраться в мрачно-брачной ситуации взялась съёмочная группа СТВ.

Изучаем счета за телефон и другие письма счастья из сватовской фирмы. Место дислокации – столица. Чтобы понять, как работает система, юрист сделала контрольный звонок. Дескать, «мужа найти хочу».

Любовь Кистерная, юрист. Разговор по телефону:

– Скажите, Вы поможете мне познакомиться?

– Хотите познакомиться?

– Да, и познакомиться, и обрести уже семью.

– Готовы ответить на вопросы анкеты? Полная дата рождения? Кто по гороскопу? Ваш рост? Сейчас закончу заполнять анкету и предложу Вам мужчин. Если «выбросить» курящих, то по Вашему поиску останется 0,1 % из возможных 100.