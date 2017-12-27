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Невесту не нашли, с баланса списали 250 рублей. Офис брачного агентства завален судебными исками

27 декабря 2017 11:45
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Съемочная группа программы «Добро пожаловаться» в сотни километров от столицы в деревне Буда, Воложинского района.

Невесту не нашли, с баланса списали 250 рублей. Офис брачного агентства завален судебными исками-1

Эта земля когда-то взрастила израильского президента Шимона Переса, чья политическая карьера длилась более 70 лет. Сегодня скромная глубинка выглядит так же, как и другие вымирающие местечки: на улицах – никого, повидавшие многое на своем веку дома, проседают все ниже под гнетом воспоминаний. По вечерам окна горят только в двух хатах: у Владимира Марковского и его 70-летней соседки. В гости к обоим порой заглядывает бездомная кошка.
Владимир Марковский, житель д.Буда:
Как умерла мать, огород остался. Я не справлялся. Вот и остался один.

Поговорить не с кем – один, как волк. Такое бывает… Как дальше жить?

Доверяя единственному другу – «голубому экрану», в один холодный вечер местный житель решил всё изменить.

Невесту не нашли, с баланса списали 250 рублей. Офис брачного агентства завален судебными исками-4

По телевизору шла реклама телефонных знакомств, и отчаявшийся мужчина сделал звонок.

Невесту не нашли, с баланса списали 250 рублей. Офис брачного агентства завален судебными исками-6


Владимир Марковский:
Я хотел познакомиться с женщиной возраста от 50 до 55 лет. Позвонил, сказали, хорошо, мы будем искать. Пришел счёт за телефон 2,5 млн. Я за голову взялся! Как?

В свои 54 Владимир держит небольшое хозяйство – вьетнамских поросят и гусей. Да, он ничего не смыслит в айфонах и далёк от столичной моды на веганство. Но непьющий, открытый и улыбчивый. Работает в соседней деревне на лесопереработке, имеет свой дом.

Телефонные свахи обещанную невесту сельчанину не нашли, да ещё и счёт за беседы выставили немыслимый – 250 рублей!

Невесту не нашли, с баланса списали 250 рублей. Офис брачного агентства завален судебными исками-9

Владимир Марковский:
На почте сказали, это розыгрыш, много, кто попадался. Сказали, не плати –ничего не будет. Сказали, это как вытягивание денег.

По счетам телефона «недоверия» Владимир решил не платить. И тогда его вызвали в суд.

Окончательно разобраться в мрачно-брачной ситуации взялась съёмочная группа СТВ.

Изучаем счета за телефон и другие письма счастья из сватовской фирмы. Место дислокации – столица. Чтобы понять, как работает система, юрист сделала контрольный звонок. Дескать, «мужа найти хочу».

Любовь Кистерная, юрист. Разговор по телефону:
Скажите, Вы поможете мне познакомиться?
Хотите познакомиться?
Да, и познакомиться, и обрести уже семью.
Готовы ответить на вопросы анкеты? Полная дата рождения? Кто по гороскопу? Ваш рост? Сейчас закончу заполнять анкету и предложу Вам мужчин. Если «выбросить» курящих, то по Вашему поиску останется 0,1 % из возможных 100.

Вершительница судеб затягивала беседу, не подумав предупредить, что звонок и предоставляемая услуга по подбору потенциального жениха – платная.

Невесту не нашли, с баланса списали 250 рублей. Офис брачного агентства завален судебными исками-12

Потребителю незаконно навязали дорогостоящий и совершенно пустой сервис. Жениха не нашли, с баланса списали 66 рублей.

Корреспондент СТВ Ольга Пискарёва отправилась с юристом в офис столичных купидонов ознакомиться со списком женихов и невест. Никаких художественных эпитетов не хватит, чтобы описать увиденное:

офис просто завален судебными исками.

Невесту не нашли, с баланса списали 250 рублей. Офис брачного агентства завален судебными исками-15


Дарина Гулюта, юрист:
Подскажите, как у вас налажено информирование потребителей о стоимости звонка?

Секретарь фирмы:
У нас стоят голосовые оповещения, которые звучат до начала звонка.

Невесту не нашли, с баланса списали 250 рублей. Офис брачного агентства завален судебными исками-18

Проверили – оповещение отсутствует. На все последующие вопросы наших корреспондентов секретарь отказалась отвечать.

Дарина Гулюта, юрист:
В данном случае нарушаются права в интересах неопределённого круга потребителя. Информация об услуге не предоставляется. Соответственно, потребители не могут ориентироваться, необходимо им заказывать данную услугу или нет. Потребителям, если их права были нарушены, необходимо обратиться с письменным требованием к исполнителю и требованием о возврате списанных с лицевых счетов средств. В том случае, если эти средства не будут возвращены в течение 7 дней, обратиться с исковым заявлением в суд.

Введены в заблуждение? Если это будет доказано, по моему мнению, будет начат административный процесс.

Невесту не нашли, с баланса списали 250 рублей. Офис брачного агентства завален судебными исками-21


О деятельности фирмы корреспонденты СТВ довели информацию и в суд Воложинского района, куда пришёл иск бизнесменов к жителю деревни Буда.

Владимир Марковский заселфился при параде, теперь его объявление размещено в интернете.

Возможно, этот Новый год сельчанин не встретит в одиночестве.

Невесту не нашли, с баланса списали 250 рублей. Офис брачного агентства завален судебными исками-24


Владимир Марковский:
Не пью, работаю. Ищу порядочную женщину. Надеюсь с вашей помощью к Новому году найти спутницу.
Владимир отправил в суд Воложинского района отзыв с просьбой отменить иск брачного агентства. На основании того, что оператор перед началом разговора не предупредила его о том, что звонок платный. Его примеру мы бы посоветовали последовать всем прочим жертвам по данному делу.

# общество # Защита прав потребителей # Дарина Гулюта # Кистерная Любовь

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