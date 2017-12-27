Репортаж СТВ из SOS детской деревни Боровляны. Мы расспрашивали деток, чего им не хватает – ни слова про подарки не услышали

Корреспонденты программы «Большой город» посетили одну из трех в Республике Беларусь SOS деревень. Но для начала решили объявить о своей небольшой акции в Фейсбуке.

Удивительно, как такое сообщение смогло превратиться в багажник подарков! Сложилось впечатление, что у людей есть потребность кому-то помогать.

Минчанка Любовь Боброва по велению сердца раньше много занималась благотворительностью. Из своего опыта поставила перед нами правильные вопросы.

Любовь Боброва фотограф, игротехник:

Вы подумайте: сколько на Новый год приходит подарков с конфетами, и сколько можно съесть?

Первые в стране профессиональные мама и папа Алеся и Александр поделились своим педагогическим горем и радостью.

Алеся и Александр Литвиновичи: