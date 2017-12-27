Репортаж СТВ из SOS детской деревни Боровляны. Мы расспрашивали деток, чего им не хватает – ни слова про подарки не услышали
Корреспонденты программы «Большой город» посетили одну из трех в Республике Беларусь SOS деревень. Но для начала решили объявить о своей небольшой акции в Фейсбуке.
Удивительно, как такое сообщение смогло превратиться в багажник подарков! Сложилось впечатление, что у людей есть потребность кому-то помогать.
Минчанка Любовь Боброва по велению сердца раньше много занималась благотворительностью. Из своего опыта поставила перед нами правильные вопросы.
Любовь Боброва фотограф, игротехник:
Вы подумайте: сколько на Новый год приходит подарков с конфетами, и сколько можно съесть?
Первые в стране профессиональные мама и папа Алеся и Александр поделились своим педагогическим горем и радостью.
Алеся и Александр Литвиновичи:
К сожалению, дети домашние, и они не знают, что их ждет в будущем, думая, что все для них будет падать с неба.
Но эти моменты мы воспринимаем как позывы к творчеству. Начинаем думать, как достичь поставленных задач.
У профессиональных родителей основная проблема – замотивироть ребенка учиться и обслуживать себя.
В обычной семье родитель может пригрозить ребенку остаться без сладкого, общения с друзьями или компьютера. Здесь на это права нет.
С поощрением – тоже вопросы. Оно зависит не от родителей. Лера живет здесь уже 11 лет. Ей повезло – у нее на следующее лето реальная цель.
Валерия, воспитанница SOS-детской деревни Боровляны:
Стимул мне поставили, чтобы поехать в Италию в международный лагерь, средний балл. То есть, чтобы поехать, нужно стремиться к этому среднему баллу.
Мы расспрашивали девчонок, как могли, чего им не хватает. Ни слова о подарках и конфетах от них мы не услышали. Зато, с каким блеском в глазах они рассказывали, как к ним приезжают волонтеры, и они иногда просто смотрят фильм.
Человеческое общение – вот что нужно этим детям.
Александра любит хип-хоп и хочет стать тренером. Но ее истинное новогоднее желание может исполнить только руководитель социальной службы вместе с директором деревни SOS.
Александра, воспитанница SOS-детской деревни Боровляны:
Хочу, чтобы сестру мою вместе со мной поселили. Сейчас она живет с другой мамой в Минске.
Виталий Коротыш, директор SOS-детской деревни Боровляны:
Основная часть поддержки для детской деревни поступает из-за рубежа. И такая поддержка зарубежная уменьшается. Поэтому мы вынуждены либо сократить количество услуг или попытаться найти поддержку здесь в Беларуси.
SOS деревни находятся в 134 странах мира, где помогают детям и семьям в тяжелых жизненных ситуациях. Представитель международной организации Татьяна поделилась своим видением формы добрых дел.
Татьяна Джунеджа, руководитель отдела международной образовательной организации SOS-детские деревни:
Если уже был один праздник с Делом Морозом, не надо делать второй аналогичный. А если конфеты уже привезли – не надо везти еще. Лучше оплатить содержание этой семьи в течение месяца.
HELP.SOS-VILAGES.BY – это сайт, на котором описано, как можно помочь.
У каждой стороны свои потребности: у детей – в общении, а у руководства – в финансировании. А это значит, что если у вас возникает желание помочь, вы всегда можете найти свой способ поделиться тем, что у вас есть. Лучше всего – на регулярной основе. Ведь так приятно знать, что тебе всегда есть на кого положиться. И неважно – кто ты: ребенок, родитель или директор.
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