«Чтобы мама забрала меня домой. Навсегда». О чем мечтают воспитанники детского дома

Корреспонденты программы «Большой город» посетители детский дом №5 г. Минска. Дети продолжают жить и мечтать о создании доброй и крепкой семьи.
Корреспонденты программы «Большой город» посетители детский дом №5 г. Минска. Дети продолжают жить и мечтать о создании доброй и крепкой семьи.
– Меня зовут Юра. Я здесь 5 лет. В первую очередь, мы хотим стать футболистами. А с этим связывать, как хобби, другую профессию. Я бы хотел стать программистом.
– Меня зовут Самрат. Я сюда попал, когда мне было 4 года. Хочу стать тренером.
– Меня зовут Андрей. Я здесь лет 6. Хочу стать футболистом.
– Меня зовут Алина. Мечтаю закончить школу, поступить и тоже создать свою семью. Двоих детей, и чтобы, конечно, не попали в такую же ситуацию, как я.
– Меня зовут Даша. Я хочу закончить школу, поступить в медицинский университет и стать хорошим хирургом. Тоже мечтаю о семье и двоих детях: мальчике и девочке. О муже, который должен быть добрым, заботливым, чтобы любил детей и меня.
– Меня зовут Вероника. Я здесь уже 5 лет. Мечтаю, наверное, как и все, закончить школу, поступить в университет и получить высшее образование. И, естественно, создать свою семью.
– Меня зовут Алина. Я делаю открытку на Новый год. Маме. Напишу ей, чтобы она была здорова и меня забрала.
– Я Сергей. Здесь я 8 лет. Больше мне нравится профессия «программист». Но самое главное для меня – иметь семью.
– Меня зовут Дима. Хочу стать строителем. Хочу семью, когда вырасту, и одного ребенка. Мечтаю, чтобы мама меня забрала домой. Навсегда.
Они пишут письма маме и делают открытки своими руками для родителей. Они мечтают и очень ждут вращения домой.
Рассказываем, как встречают Новый год в детском доме №5 г. Минска
Репортаж СТВ из SOS детской деревни Боровляны. Мы расспрашивали деток, чего им не хватает – ни слова о подарках не услышали