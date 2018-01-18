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Пожелали сухих рукавов. 18 января принесли присягу будущие бойцы МЧС

18 января 2018 16:02
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Новости Беларуси. Пополнение у минских спасателей. Более 60 будущих бойцов МЧС 18 января произнесли слова торжественной присяги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожелали сухих рукавов. 18 января принесли присягу будущие бойцы МЧС-1

Церемония прошла в музее Великой Отечественной войны. В рядах новобранцев в том числе и девушки. Уже 18 января молодое пополнение на службу  в подразделения. До этого ребята получили профессиональные знания в учебном центре и на практике отработали действия в чрезвычайных ситуациях.

Пожелали сухих рукавов. 18 января принесли присягу будущие бойцы МЧС-4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Люди, которые приходят к нам в профессию, действительно делают осознанный выбор. Кто-то задумывается о том, чтобы спасть людей еще с детства, кто-то – глядя на родителей либо на своих знакомых, возможно, каких-то родственников, обращает внимание на то, что это благородная профессия.

Волнительный и ответственный момент с новобранцами разделили их родители. Поздравления молодые люди также получили от ветеранов службы. Как и принято, ребятам пожелали сухих рукавов. 

Пожелали сухих рукавов. 18 января принесли присягу будущие бойцы МЧС-7

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Ольга Мельченко

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