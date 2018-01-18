Прямой эфир

Оставить слова скорби о жертвах катастрофы иранского танкера можно в книге соболезнований

18 января 2018 15:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Книга соболезнований в связи с гибелью экипажа на нефтяном танкере открыта в посольстве Ирана в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слова скорби и поддержки родным и близким жертв катастрофы оставляют в эти минуты. Соболезнования выражают главы дипмиссий, представители международных организаций, чиновники, а также простые граждане.  

Оставить слова скорби о жертвах катастрофы иранского танкера можно в книге соболезнований-1

Мостафа Овейси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:
Любая помощь, которая идет со стороны дружественных стран, сейчас очень важна для нас. Очень искренние соболезнования направил Александр Лукашенко. Таким образом, белорусский народ  и руководство страны еще раз показало, что оно рядом с нами и выражает поддержку в связи с этим ужасным событием. Я еще раз хочу поблагодарить Президента Лукашенко и белорусский народ за такую солидарность.

Оставить слова скорби о жертвах катастрофы иранского танкера можно в книге соболезнований-4

6 января у побережья Китая иранский танкер столкнулся с гонконгским сухогрузом. Сразу после ЧП судно с нефтью охватил пожар. В составе экипажа было 32 человека, все они погибли.

Затонул иранский танкер, горевший у берегов Китая почти неделю

# общество # Фотофакт # Некролог # Мостафа Овейси

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусско-российский научный тандем: какие проекты планируется реализовать в 2018 году
18 января 2018 15:27

Белорусско-российский научный тандем: какие проекты планируется реализовать в 2018 году

В месяц обслуживается порядка 4000 плательщиков. В районных центрах планируется открыть более 10 ЦОП
18 января 2018 15:18

В месяц обслуживается порядка 4000 плательщиков. В районных центрах планируется открыть более 10 ЦОП

В «Силичах» прошли учения МЧС совместно с командой спасателей горнолыжного комплекса
18 января 2018 14:21

В «Силичах» прошли учения МЧС совместно с командой спасателей горнолыжного комплекса