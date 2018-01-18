Оставить слова скорби о жертвах катастрофы иранского танкера можно в книге соболезнований
Новости Беларуси. Книга соболезнований в связи с гибелью экипажа на нефтяном танкере открыта в посольстве Ирана в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Слова скорби и поддержки родным и близким жертв катастрофы оставляют в эти минуты. Соболезнования выражают главы дипмиссий, представители международных организаций, чиновники, а также простые граждане.
Мостафа Овейси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:
Любая помощь, которая идет со стороны дружественных стран, сейчас очень важна для нас. Очень искренние соболезнования направил Александр Лукашенко. Таким образом, белорусский народ и руководство страны еще раз показало, что оно рядом с нами и выражает поддержку в связи с этим ужасным событием. Я еще раз хочу поблагодарить Президента Лукашенко и белорусский народ за такую солидарность.
6 января у побережья Китая иранский танкер столкнулся с гонконгским сухогрузом. Сразу после ЧП судно с нефтью охватил пожар. В составе экипажа было 32 человека, все они погибли.
Затонул иранский танкер, горевший у берегов Китая почти неделю