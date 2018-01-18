Оставить слова скорби о жертвах катастрофы иранского танкера можно в книге соболезнований

Новости Беларуси. Книга соболезнований в связи с гибелью экипажа на нефтяном танкере открыта в посольстве Ирана в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слова скорби и поддержки родным и близким жертв катастрофы оставляют в эти минуты. Соболезнования выражают главы дипмиссий, представители международных организаций, чиновники, а также простые граждане.