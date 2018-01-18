Белорусско-российский научный тандем: какие проекты планируется реализовать в 2018 году

Новсости Беларуси. Реализация двух новых союзных программ в сфере оборонно-промышленного комплекса начнется в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они касаются усовершенствования пограничной и военной инфраструктуры. Об этом журналистам рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Программы станут продолжением совместного сотрудничества Беларуси и России в области безопасности и обороны. А результатами таких проектов станет создание новых систем по обработке космической информации, создание лазеров новейшего поколения и разработка наноматериалов. В 2017 году на реализацию подобных проектов из Союзного бюджета было выделено более 2 миллиардов российских рублей. В 2018 их реализация продолжится.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

Эффективность достаточно высокая, использование продукта дает прибыль предприятиям, которые его используют. Поэтому это касается и создание новых материалов, скажем, сверхвысокого молекулярного полиэтилена. Сейчас даже в нефтяной промышленности используют этот продукт вместо обычных традиционных обсадных труб, которые используются для добычи нефти.