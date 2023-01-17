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Более 25 км сетей водоснабжения было переложено в Минске в 2022-м. Какую модернизацию провели?

17 января 2023 14:34
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Новости Беларуси. В 2022 году в столице было переложено свыше 25 километров сетей водоснабжения. Длина замененных систем водоотведения превысила 30 километров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Собственными силами структуры переложено более половины всех коммуникаций. Это снизило стоимость строительных работ, и за ту же сумму удалось выполнить большие объемы. Продолжилась и модернизация повысительных насосных станций как районного, так и локального значения. Это позволило увеличить энергоэффективность. К тому же теперь можно проводить мониторинг качества воды в режиме онлайн и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Также благодаря специальному оборудованию были найдены и ликвидированы несколько десятков скрытых утечек.

Более 25 км сетей водоснабжения было переложено в Минске в 2022-м. Какую модернизацию провели?-1

Федор Римашевский, генеральный директор УП «Минскводоканал»:
Мы приступили к проектированию и реконструкции минских очистных сооружений. В 2022 году получены заключения геологических, экологических экспертиз по переводу города Минска на подземные источники. Ведутся строительно-монтажные работы, уже начали по прокладке трубопровода и строительству камер переключения. Также ведутся подготовительные работы.

Более 25 км сетей водоснабжения было переложено в Минске в 2022-м. Какую модернизацию провели?-4

Также ведется работа по увеличению количества снегоплавильных пунктов. Они должны прийти на смену полигонам для временного складирования снега.

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# Водоснабжение # общество # Федор Римашевский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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