Более 25 км сетей водоснабжения было переложено в Минске в 2022-м. Какую модернизацию провели?

Новости Беларуси. В 2022 году в столице было переложено свыше 25 километров сетей водоснабжения. Длина замененных систем водоотведения превысила 30 километров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Собственными силами структуры переложено более половины всех коммуникаций. Это снизило стоимость строительных работ, и за ту же сумму удалось выполнить большие объемы. Продолжилась и модернизация повысительных насосных станций как районного, так и локального значения. Это позволило увеличить энергоэффективность. К тому же теперь можно проводить мониторинг качества воды в режиме онлайн и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Также благодаря специальному оборудованию были найдены и ликвидированы несколько десятков скрытых утечек.