Присягу на верность стране и народу принесли более полусотни столичных спасателей

Новости Беларуси. Присягу на верность стране и народу принесли 17 января более полусотни столичных спасателей. Торжественная церемония прошла в знаковом месте – зале Победы музея истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В присутствии старших товарищей, ветеранов МЧС и родственников молодые сотрудники Министерства прочли слова клятвы. Все новобранцы уже прошли подготовку к службе в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям. Среди них работники Минского городского управления МЧС, научно-исследовательского института и авиации. Ритуал посвящения молодых спасателей состоялся в преддверии их профессионального праздника.

Анна Лагун:

Я сюда пришла, потому что у меня дает присягу мой двоюродный брат. Мы все им очень гордимся. Мы всего его очень любим. Мы рады, что он поступил в МЧС. Я думаю, он будет очень хорошим спасателем, спасет очень много жизней и принесет добро в этот мир.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Торжественное принесение присяги – это один из элементов, который не только позволяет им связать свою жизнь с ведомством, но и, конечно же, взять ответственность на себя. В том числе поскольку они носят погоны, в том числе потому что они будут выполнять свои задачи по предназначению.

Нина Колосова, инспектор сектора пропаганды по взаимодействию с общественностью Партизанского РОЧС:

Меня переполняют такие эмоции. Очень волнительно, конечно же. Потому что я понимаю, какая ответственность уже ждет меня в будущем. Потому что это уже не просто будет работа, а служба. Офицер – это звучит гордо. И я горжусь быть причастной к этой структуре.