Пожар уничтожил 80% книг в этой сельской библиотеке. Как к восстановлению подключились даже жители соседних стран?

Новости Беларуси. Одно из конкретных поручений Президента, которое прозвучало на встрече с активом Витебской области, – определиться с будущим сельских библиотек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Возможно, жители небольших населенных пунктов уже и забыли, когда ходили за книгой, а их абонементы покрылись слоем многолетней пыли.

Да и в целом тенденция такова, что библиотек в нашей стране становится все меньше. Но это не значит, что белорусы стали читать меньше. Странички переворачиваются на книгах электронных. А мировые эксперты говорят, что в будущем и вовсе привычные библиотеки могут до последней странички уйти в цифровой формат. Что ж, пожинаем плоды постпечатного мира и привыкаем к новой реальности. Так какая развязка ждет сельские библиотеки и можно ли поставить точку в их истории? Тему от корки до корки изучила Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Непростая судьба у сельской библиотеки в Климовке. В 2018 году здесь случился пожар, огонь повредил здание, расплавил окна и уничтожил 80 % книг. Полностью сгорела детская и православная литература, но уже через год библиотека восстала из пепла как феникс.

Заведующая Антонина Жигалова рассказывает, что так быстро отремонтировать помещение удалось только благодаря поддержке местных жителей. С новыми книгами помогли литературные объединения не только Беларуси, но и соседних стран. Прислать литературу предлагали даже жители Челябинска и Ташкента.

Антонина Жигалова, заведующая Климовской сельской библиотекой:

Разные случаи были в восстановлении. Но один из ярких – это книги из Краснодара. Там человек услышал, очень многие люди нашлись, которые просто услышали, что такая трагедия произошла. А библиотека на слуху, она и в республике имела награждения. Все помогали. Каждая книжечка, которая стоит на этой полочке, все книги подписаны, от кого сделан подарок.

Сейчас книг в библиотеке больше, чем до пожара. Этому рада практически вся деревня, 85 % жителей регулярно приходят за литературой. Одна из самых активных – Любовь Дубоделова. Еще в третьем классе она до ночи зачитывалась под светом керосинки. И в 90 лет не бросает любимое хобби. Любит и религиозную литературу, и женские романы.

Любовь Дубоделова, жительница Климовки:

Сейчас темы не выбираю, просто читаю то, что мне больше понравилось. И в следующий раз того же писателя беру. Не в каждой деревне такой библиотекарь, как у нас. «Надо делать все условия, чтобы молодёжь там оставалась». Как привлекать специалистов работать в библиотеке? Подробнее здесь.