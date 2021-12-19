«Надо делать все условия, чтобы молодёжь там оставалась». Как привлекать специалистов работать в библиотеке?

Новости Беларуси. Одно из конкретных поручений Президента, которое прозвучало на встрече с активом Витебской области, – определиться с будущим сельских библиотек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Возможно, жители небольших населенных пунктов уже и забыли, когда ходили за книгой, а их абонементы покрылись слоем многолетней пыли.

Да и в целом тенденция такова, что библиотек в нашей стране становится все меньше. Но это не значит, что белорусы стали читать меньше. Странички переворачиваются на книгах электронных. А мировые эксперты говорят, что в будущем и вовсе привычные библиотеки могут до последней странички уйти в цифровой формат. Что ж, пожинаем плоды постпечатного мира и привыкаем к новой реальности. Так какая развязка ждет сельские библиотеки и можно ли поставить точку в их истории? Тему от корки до корки изучила Анна Корольчук. В Гомельской области 385 сельских библиотек и 17 библиобусов, в них работают практически 400 человек. Четверть из расходов на их содержание идет на коммуналку и обслуживание авто. Остальное – зарплата. Но если библиотеки закрыть, их сотрудники продолжат работать в бюджетной сфере. Экономия получается небольшая, особенно в сравнении с пользой и востребованностью их труда.

Юрий Рачинский, исполняющий обязанности директора Гомельской областной универсальной библиотеки им. Ленина:

Там лицо библиотеки определяет один человек – это библиотекарь. То есть кадровая составляющая очень важна. Большинство людей, которые идут и остаются в профессии, приходят туда не за зарплатой. Говорить о том, что сельская библиотека сдает позиции, не приходится. Ее работа, если проследить по статистическим показателям, то за последние пять лет число читателей, посещений и выдачи снижается, но незначительно в отношении того, как это происходит с городскими библиотеками.

По словам главы государства, оптимизация не должна лишать людей работы. А белорусам важно иметь доступ к культуре вне зависимости от размера их населенного пункта. Выходом из этой ситуации могло бы стать создание культурно-образовательных центров, где деревенский житель сможет и концерт послушать, и книгу взять, и интернетом воспользоваться. Открыть их будет не так сложно, ведь 83 % сельских библиотек области и так размещаются в здании клуба.

Денис Езерский, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома:

Мы должны по-другому подойти к формированию отрасли культуры, особенно в сельских регионах. И говорить прежде всего о создании и появлении учреждений смешанного типа. И в этой связи поручение, посыл главы государства уместен и вовремя. Каким образом делать достойную оплату труда? В том числе и путем оптимизации. Мы по этому пути уже движемся. Может, не так быстро, как хотелось бы. И сегодня молодого специалиста, а зарплата библиотекаря на селе в районе 630 рублей, не заманить. Конечно, надо делать все условия, чтобы молодежь там оставалась.