«Надо делать все условия, чтобы молодёжь там оставалась». Как привлекать специалистов работать в библиотеке?
Новости Беларуси. Одно из конкретных поручений Президента, которое прозвучало на встрече с активом Витебской области, – определиться с будущим сельских библиотек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Возможно, жители небольших населенных пунктов уже и забыли, когда ходили за книгой, а их абонементы покрылись слоем многолетней пыли.
Да и в целом тенденция такова, что библиотек в нашей стране становится все меньше. Но это не значит, что белорусы стали читать меньше. Странички переворачиваются на книгах электронных. А мировые эксперты говорят, что в будущем и вовсе привычные библиотеки могут до последней странички уйти в цифровой формат. Что ж, пожинаем плоды постпечатного мира и привыкаем к новой реальности.
Так какая развязка ждет сельские библиотеки и можно ли поставить точку в их истории? Тему от корки до корки изучила Анна Корольчук.
В Гомельской области 385 сельских библиотек и 17 библиобусов, в них работают практически 400 человек. Четверть из расходов на их содержание идет на коммуналку и обслуживание авто. Остальное – зарплата. Но если библиотеки закрыть, их сотрудники продолжат работать в бюджетной сфере. Экономия получается небольшая, особенно в сравнении с пользой и востребованностью их труда.
Юрий Рачинский, исполняющий обязанности директора Гомельской областной универсальной библиотеки им. Ленина:
Там лицо библиотеки определяет один человек – это библиотекарь. То есть кадровая составляющая очень важна. Большинство людей, которые идут и остаются в профессии, приходят туда не за зарплатой. Говорить о том, что сельская библиотека сдает позиции, не приходится. Ее работа, если проследить по статистическим показателям, то за последние пять лет число читателей, посещений и выдачи снижается, но незначительно в отношении того, как это происходит с городскими библиотеками.
По словам главы государства, оптимизация не должна лишать людей работы. А белорусам важно иметь доступ к культуре вне зависимости от размера их населенного пункта. Выходом из этой ситуации могло бы стать создание культурно-образовательных центров, где деревенский житель сможет и концерт послушать, и книгу взять, и интернетом воспользоваться. Открыть их будет не так сложно, ведь 83 % сельских библиотек области и так размещаются в здании клуба.
Денис Езерский, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома:
Мы должны по-другому подойти к формированию отрасли культуры, особенно в сельских регионах. И говорить прежде всего о создании и появлении учреждений смешанного типа. И в этой связи поручение, посыл главы государства уместен и вовремя. Каким образом делать достойную оплату труда? В том числе и путем оптимизации. Мы по этому пути уже движемся. Может, не так быстро, как хотелось бы. И сегодня молодого специалиста, а зарплата библиотекаря на селе в районе 630 рублей, не заманить. Конечно, надо делать все условия, чтобы молодежь там оставалась.
Сегодня библиотечная система продолжает работать по нормативам 1996 года. Но за 25 лет ее функции расширились. Поэтому многие вопросы, в том числе и по оптимизации, можно будет решить только при разработке нового законодательства. Министерство культуры уже начало работу в этом направлении.
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