Кёльн заявил, что готов принять беженцев, а поляки шокируют новостями об убийствах. Итоги 6-й недели ожидания в ТЛЦ

Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-польской границе после откровений Чечко еще больше обострилась. Люди опасаются оказаться на месте тех, кого не пощадил польский режим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но не у всех в Европе нет элементарного сострадания к мигрантам, застрявших буквально между двух миров. Немецкий Кельн заявил, что готов принять беженцев, которые буквально застряли между своим прошлым и будущими. Обер-бургомистр этого города будет обращаться в Федеральное министерство внутренних дел страны, чтобы принять мигрантов. За ситуацией на границе следят наши журналисты и операторы. Что происходит сейчас в лагере беженцев, расскажет Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

Шестая неделя пребывания беженцев на белорусско-польской границе подходит к концу. Лагерь до сих пор обсуждает откровения бывшего польского военнослужащего Эмиля Чечко, ведь каждый из них мог стать очередной целью для западного оружия. Как итог – состоялся митинг, где принял участие каждый третий житель лагеря, в том числе женщины и дети.