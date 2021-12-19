Кёльн заявил, что готов принять беженцев, а поляки шокируют новостями об убийствах. Итоги 6-й недели ожидания в ТЛЦ
Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-польской границе после откровений Чечко еще больше обострилась. Люди опасаются оказаться на месте тех, кого не пощадил польский режим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но не у всех в Европе нет элементарного сострадания к мигрантам, застрявших буквально между двух миров. Немецкий Кельн заявил, что готов принять беженцев, которые буквально застряли между своим прошлым и будущими. Обер-бургомистр этого города будет обращаться в Федеральное министерство внутренних дел страны, чтобы принять мигрантов.
За ситуацией на границе следят наши журналисты и операторы. Что происходит сейчас в лагере беженцев, расскажет Константин Герцев.
Константин Герцев, корреспондент:
Шестая неделя пребывания беженцев на белорусско-польской границе подходит к концу. Лагерь до сих пор обсуждает откровения бывшего польского военнослужащего Эмиля Чечко, ведь каждый из них мог стать очередной целью для западного оружия. Как итог – состоялся митинг, где принял участие каждый третий житель лагеря, в том числе женщины и дети.
Но все-таки и положительных событий было достаточно. И это не только поставка гуманитарной помощи, а ее на сегодня роздано порядка 170 тонн. В лагере сейчас наблюдаются шесть беременных женщин. Еще трех с новорожденными детьми 17 декабря выписали из Гродненского перинатального центра. Их поместили в кризисные комнаты Красного Креста. По факту это двухкомнатная квартира, где есть все необходимое для мам и детей. И, конечно, это возможность круглосуточно быть с родными из лагеря беженцев.
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Продолжают свою работу и международные общественные организации. Порядка 120 человек покинули лагерь в рамках программы добровольной репатриации, которую осуществляет Международная организация по миграции совместно с МВД Беларуси. Как заявили волонтеры МОМ, работа в этом направлении продолжится.
Константин Герцев:
Конечно, лагерь стал менее многочисленным, чем в первые дни. Сейчас здесь 700 человек. Несмотря на этот факт, все службы обеспечивают круглосуточную работу кризисного центра. Если говорить о состоянии беженцев, то оно непростое. Это смесь всего – разочарования, усталости, понимания того, что их будущее не такое уж и безоблачное. Как им обещали на Западе.
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