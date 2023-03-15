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Пожар и завеса дыма на перроне. На «Октябрьской» спасатели отработали действия при ЧС

15 марта 2023 10:43
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Новости Беларуси. Быть готовыми к любому повороту событий. Ранним утром спасатели отработали действия при пожаре на столичной станции метро «Октябрьская», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар и завеса дыма на перроне. На «Октябрьской» спасатели отработали действия при ЧС-1

Тактико-специальным учением руководил специально созданный штаб. По легенде, на перроне загорелись несколько вагонов: плотная завеса дыма и пострадавшие пассажиры. Подразделения МЧС действовали слаженно.

Пожар и завеса дыма на перроне. На «Октябрьской» спасатели отработали действия при ЧС-4

Пожар и завеса дыма на перроне. На «Октябрьской» спасатели отработали действия при ЧС-6

Всего в тренировке было задействовано около 100 спасателей и 23 единицы техники. В стороне не остались и работники метрополитена. Они также занимались эвакуацией пассажиров. Ну, и выполняли роль пострадавших.

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# МЧС Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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