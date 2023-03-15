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Наказание неизбежно. МВД публикует кадры задержания участников скрытых экстремистских ячеек

15 марта 2023 10:38
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Новости Беларуси. Те, кто далек от принципов мира и созидания, по-прежнему находятся под пристальным вниманием правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 убитых, есть пленные и дезертиры. Подробнее о белорусах, воюющих в Украине, читайте здесь.

Наказание неизбежно. МВД публикует кадры задержания участников скрытых экстремистских ячеек-1

Наказание неизбежно. МВД публикует кадры задержания участников скрытых экстремистских ячеек-3

Наказание неизбежно. МВД публикует кадры задержания участников скрытых экстремистских ячеек-5

МВД ежедневно публикует кадры задержания уличенных в антиконституционных действиях и напоминает: наказание неизбежно. Остаться в тени тем, кто вынашивает злые умыслы, не удастся. Для своевременного предотвращения возможных провокаций и преступлений по всей Беларуси продолжаются мероприятия по установлению скрытых террористических и экстремистских ячеек.

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# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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