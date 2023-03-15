10 лет назад Беларусь накрыл «Хавьер». Вспоминаем март 2013-го

Новости Беларуси. Мы не могли не отыскать кадры, сделанные ровно 10 лет назад. Момент, когда Беларусь накрыл «Хавьер», у многих остается в памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И название того мартовского циклона давно стало именем нарицательным, которым в народе характеризуют схожие, но уже более слабые метеорологические явления. Порывы ветра 15 марта 2013 года достигали 28 метров в секунду. Намело более полуметра снега, а местами метели оставили непроходимые сугробы.