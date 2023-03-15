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10 лет назад Беларусь накрыл «Хавьер». Вспоминаем март 2013-го

15 марта 2023 09:14
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Новости Беларуси. Мы не могли не отыскать кадры, сделанные ровно 10 лет назад. Момент, когда Беларусь накрыл «Хавьер», у многих остается в памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

10 лет назад Беларусь накрыл «Хавьер». Вспоминаем март 2013-го-1

И название того мартовского циклона давно стало именем нарицательным, которым в народе характеризуют схожие, но уже более слабые метеорологические явления. Порывы ветра 15 марта 2013 года достигали 28 метров в секунду. Намело более полуметра снега, а местами метели оставили непроходимые сугробы.

10 лет назад Беларусь накрыл «Хавьер». Вспоминаем март 2013-го-4

Все это стало настоящим испытанием для экстренных и коммунальных служб и для всех белорусов, которые вместе справились с последствиями непогоды.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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