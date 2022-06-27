«Пожалуйста, не выходите на приусадебные участки». Как вести себя в жару, чтобы сберечь здоровье?

Новости Беларуси. Из-за жары в Минске был 27 июня объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В дневные часы температура воздуха достигла +30 °C. Это выше климатической нормы.

Сейчас все внимание местам массового скопления людей, в частности пляжам. Сотрудники ОСВОД, ГАИ, ГУВД проводят профилактические рейды. Активизировались волонтеры Красного Креста. Они учат людей оказывать первую помощь при тепловых ударах, при попадании воды в дыхательные пути. Подготовили памятки с рекомендациями о безопасном поведении в жаркую погоду.

Оксана Волкова, председатель Минской городской организации Республиканского общественного объединения «Белорусское Общество Красного Креста»:

Хочу попросить минчан и гостей столицы при высоком температурном режиме постараться не выходить на улицу. Коль вышли, обязательно надо иметь головной убор, небольшой запас воды, конечно же, одежду хлопчатобумажную. Пожилым людям: пожалуйста, не выходите на приусадебные участки после 11.