Чем опасен переизбыток соли для человека? Отвечает нутрициолог

Фитнес-леди Анна Бедрицкая свежа и бодра. Сбалансированное питание, морепродукты, тренировки – молниеносный коктейль. Отношения с солью четкие. Не больше 5 граммов в сутки. Рекомендации ВОЗ на благо здоровью.

Анна Бедрицкая, диетолог, фитнес-тренер:

Современный человек перебарщивает с количеством соли в рационе. Но мы не забываем, что существует еще и скрытая соль, если вы питаетесь полуфабрикатами, покупаете сосиски, колбасы и продукты под вакуумом, они всегда будут содержать соль. Существует еще миф, что летом надо употреблять большее количество соли, чтобы от отеков избавиться. Это абсолютный миф. Еще большее количество соли будет провоцировать больший отек и набор веса в виде добавленной застойной жидкости. Начнем с пользы. Соль – это хлорид плюс натрий. Первый микроэлемент участвует в синтезе соляной кислоты, активизирует пищеварение, обладает мощным бактерицидным действием. Второй способствует передаче нервных импульсов, регулирует мышечное сокращение. Убирать соль из рациона диетологи не рекомендуют. Это может привести к снижению натрия в организме. Как следствие – обезвоживание, диарея, рвота и другие неприятности. Во всем важен баланс.

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:

Люди, которые злоупотребляют количеством соли, страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, мышечный тонус страдает, мочевыделительная система, почки. Гипертоники – люди, у которых повышенное постоянно давление, нужно быть очень осторожным с солью, потому что это приводит к задержке жидкости, напряжению сосудов. Отсюда могут быть различные инсульты, инфаркты.

Сластены, любители соленых огурчиков и огненного чили будут всегда. Ученые доказали: соль вызывает зависимость наравне с сахаром и табаком. И если вы не в силах включить самоконтроль, убирайте лишние щепотки постепенно. Белое зло – поваренная соль. Она усиливает вкус пищи, но не обладает никакими полезными свойствами. Все улетучиваются при термообработке. Поэтому совет, солите в конце приготовления. Отельная тема – йод, интеллект нации, поддержка щитовидки. Катерина Давыдова:

В морской соли содержится минимальное количество йода, на один грамм один микрограмм йода, а в йодированной соли содержится на грамм 40 микрограммов йода. Если есть глубокий дефицит йода, который привел к развитию каких-то серьезных заболеваний щитовидной железы (гипотиреоз или какой-то аутоиммунный процесс), здесь одной солью не поможешь. Вообще, йод входит в состав многих гормонов, которые регулируют работу щитовидной железы, он необходим, мы теряем йод в процессе жизнедеятельности, занятий спортом, ходьбы, с выделительными функциями. Поэтому когда говорят, что наша страна компенсирована по йоду, это все очень хорошо, он главное поддерживать эту компенсацию.

Розовая гималайская, черная индийская... На прилавках – изобилие. Каждая соль уникальна по своему витаминно-минеральному составу. Эксперты по здоровому питанию рекомендуют делать микс. Найдите красивую баночку и в пропорции 1:1 смешайте несколько видов – бомбическое решение.