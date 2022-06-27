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Вадим Елфимов: «В «голодоморе» всей планеты хотят обвинить помимо России ещё и Беларусь»

27 июня 2022 13:18
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Настало время для еженедельной рубрики с Вадимом Елфимовым «Международный эксперт» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Елфимов: «В «голодоморе» всей планеты хотят обвинить помимо России ещё и Беларусь»-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная. Современная наука доказала: голод не тетка, а дядя Сэм! Со времен горбачевской перестройки украинские националисты кричали про голодомор на Украине, раскручивая это кадило, чтобы дорваться до власти, и достигли вершин пропагандистского голодного эффекта, заявляя чуть ли не о геноциде украинской нации. 

Проще говоря, укронационалисты совершили подмену немецко-фашистского геноцида, творимого против украинцев при активном участии их же предшественников, входивших в УНА-УНСО, на выдуманный, вернее, раздутый без меры голодомор.

Проворачивая сей исторический фокус-покус, киевские нацисты путались в показаниях. Во-первых, умалчивали, что голод 1932-1934 годов сильнее всего ударил как раз не по Украине, а по русскому Поволжью. Во-вторых, крепко молчали и о том, что тогдашний голод был отнюдь не рукотворным, а вызвала его необычайная и многолетняя засуха, охватившая всю планету. 

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Вадим Елфимов # Фотофакт

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