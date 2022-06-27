Распространяется неконтролируемо. Как в Беларуси борются с борщевиком?

Крупный, урожайный, быстрорастущий, а потому крайне выгодный для кормления скота: именно таким представлялся борщевик Сосновского в середине прошлого века. И его завезли из Грузии в наш климат для благих целей. И очень быстро это растение стало ядовитой проблемой наших полей.

Татьяна Шеменкова, начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Их неконтролируемое распространение приводит к угнетению вплоть до полного вытеснения из природных экосистем местных видов растений. Некоторые такие виды, как борщевик Сосновского, представляют еще угрозу для жизни и здоровья граждан. В Минске ведется постоянная комплексная работа по уничтожению мест распространения борщевика Сосновского, его площадь вследствие этого неуклонно сокращается. Опасность борщевика, к слову, обнаружили не сразу. Сперва коровы, подкормившись крупным растением, давали горьковатое молоко. А у людей фиксировали ожоги. Однако это все списывалось на небольшие побочные эффекты. Когда же выяснилось, что такие случаи, скорее, горькое правило, то борщевик уже был чуть ли не в каждом огороде. Сегодня с сорняком-убийцей борются посредством химии. Об их эффективности говорят цифры.

Татьяна Шеменкова:

Если еще несколько лет назад, в 2011 году, она составляла более 240 гектаров, то сегодня эта цифра равняется 20 гектарам. По-прежнему наиболее инвазивными являются районы Заводской, Ленинский и Октябрьский. На их площадь приходится около 90 % от общей доли произрастания этого растения в городе. Важно знать, что ядовитый сок борщевика не сразу оставляет на коже ожоги. Это происходит через несколько часов после взаимодействия с солнечным светом. И если все же контакт состоялся, нужно срочно изолировать действие ультрафиолета, поврежденную поверхность промыть водой с мылом и обратиться за компетентной помощью. К слову сказать, его пыльца не менее опасна, она способна вызвать отек верхних дыхательных путей. Зафиксированы случаи даже летального исхода. Потому, если вы вдруг нашли такого опасного ядовитого соседа, нужно обратиться в специальные органы.

Татьяна Шеменкова:

Если это территория земель общего пользования в населенном пункте, то необходимо обратиться в ЖКХ или в администрацию, обратить внимание, на каких участках вы обнаружили это растение. Если это свой дачный участок, можно самостоятельно принять меры. Но помнить, что есть опасность, важно защитить себя при работе с ним.