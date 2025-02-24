Как молодёжь привлекают в наш современный «комсомол» – Александр Лукьянов в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы приготовим макароны по-флотски.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Старое доброе советское блюдо, которое я с детства очень люблю.
Александр Осенко:
Сменить офицерский мундир МЧС на костюм. Ты не сомневался?
Александр Лукьянов:
Погоны – это раз и навсегда.
Александр Осенко:
Как привлекают в ряды белорусского комсомола?
Александр Лукьянов:
Важно, чтобы сегодня молодые люди чувствовали за собой ответственность.
Александр Лукьянов:
На всю съемочную группу хватит. Мы молодцы.
Александр Осенко:
Ну так, на весь отряд.
Александр Лукьянов:
Столичные бойцы.
Александр Осенко:
Ты много очень провел диалоговых площадок.
Александр Лукьянов:
Женщина подошла, говорит: деточка, спасибо, что приехали. Это спасибо Президенту нашей страны.
Александр Лукьянов:
У нас есть такой небольшой подарок. Время пошло. Есть минута.
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