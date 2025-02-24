Как молодёжь привлекают в наш современный «комсомол» – Александр Лукьянов в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы приготовим макароны по-флотски. Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Старое доброе советское блюдо, которое я с детства очень люблю.

Александр Осенко:

Сменить офицерский мундир МЧС на костюм. Ты не сомневался? Александр Лукьянов:

Погоны – это раз и навсегда. Александр Осенко:

Как привлекают в ряды белорусского комсомола? Александр Лукьянов:

Важно, чтобы сегодня молодые люди чувствовали за собой ответственность.

Александр Лукьянов:

На всю съемочную группу хватит. Мы молодцы. Александр Осенко:

Ну так, на весь отряд. Александр Лукьянов:

Столичные бойцы.