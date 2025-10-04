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Поздравление участникам и гостям «Дожинок-2025» в Брестской области адресовал Президент

04 октября 2025 14:17
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Этот праздник – дань всенародного уважения тем, кто трудится на хлебной ниве, создавая благополучие родной Беларуси. Сразу в трех областях 4 октября отмечают «Дажынкі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская область по праву считается одним из самых развитых аграрных регионов страны. Здесь живут люди, которые не только бережно хранят лучшие традиции отечественного земледелия, но и смело внедряют современные технологии, показывая пример высокой культуры производства и крепкой трудовой дисциплины. Это подчеркнул Президент, поздравляя участников и гостей фестиваля-ярмарки «Дажынкі» в Белоозерске.

Стадион и бассейн – что изменилось в Белоозёрске к «Дожинкам»?

Поздравление участникам и гостям «Дожинок-2025» в Брестской области адресовал Президент-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Настойчивость, ответственность, грамотная организация всех процессов позволили вам достичь отличных результатов, увеличив прошлогодние показатели как по урожайности, так и по намолоту. Благодаря командному духу и сплоченности половина ваших районов преодолела стотысячный рубеж. Искренние слова признательности адресую не только хлеборобам, но и тем, кто был рядом с вами в дни страды, – инженерам, механизаторам, водителям, переработчикам, спасателям, медработникам, руководителям различных уровней.

# Дожинки # Александр Лукашенко

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