Поздравление участникам и гостям «Дожинок-2025» в Брестской области адресовал Президент

Этот праздник – дань всенародного уважения тем, кто трудится на хлебной ниве, создавая благополучие родной Беларуси. Сразу в трех областях 4 октября отмечают «Дажынкі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская область по праву считается одним из самых развитых аграрных регионов страны. Здесь живут люди, которые не только бережно хранят лучшие традиции отечественного земледелия, но и смело внедряют современные технологии, показывая пример высокой культуры производства и крепкой трудовой дисциплины. Это подчеркнул Президент, поздравляя участников и гостей фестиваля-ярмарки «Дажынкі» в Белоозерске.