Лукашенко поднял проблему использования мелиорированных земель: природе отдавать нельзя

Полесье необходимо приводить в чувство. Об этом заявил Президент в ходе рабочей поездки в Петриковский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил хозяйство «Агро-Лясковичи», где реализуют строительство молочно-товарного комплекса по опытному проекту из древесины местного производства. Если итоговая цена и качество будут удовлетворительными, модель могут масштабировать по всему берегу Припяти, подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо, чтобы они были задействованы, как следует. Естественно, для этого должны быть севообороты, «Парахонское» надо брать за образец, чего тут выдумывать, если у него результат есть. И переносить сюда. Но, как бы плохо это ни звучало, природе земли отдавать нельзя. Я имею в виду мелиорацию. У нас мелиорированные земли, надо за ними ухаживать.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

У нас в рамках государственной программы по мелиорации мы четко понимаем на ближайшие три года, что по Петриковскому району, в том числе по этому хозяйству, где работают мелиораторы. Мы даже подумали – иногда бывают сложности, стыковка – мы включили должность инженер-мелиоратор. Берем специалиста, потому что иногда надо каналы подрегулировать, где открыть, закрыть, мы пока с ПМК созвонимся… Будем своего держать.