Лукашенко поднял проблему использования мелиорированных земель: природе отдавать нельзя
Полесье необходимо приводить в чувство. Об этом заявил Президент в ходе рабочей поездки в Петриковский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил хозяйство «Агро-Лясковичи», где реализуют строительство молочно-товарного комплекса по опытному проекту из древесины местного производства. Если итоговая цена и качество будут удовлетворительными, модель могут масштабировать по всему берегу Припяти, подчеркнул Президент.
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Главе государства подробно доложили о ходе стройки, назначении отдельных конструкций, и пообещали, что уже весной сюда заселят скот – работы ведутся в срок. Президент также ориентировал руководителя «Агро-Лясковичей» перенимать опыт образцового хозяйства «Парахонское», отдельное внимание обратил на задействование земель в севообороте.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо, чтобы они были задействованы, как следует. Естественно, для этого должны быть севообороты, «Парахонское» надо брать за образец, чего тут выдумывать, если у него результат есть. И переносить сюда. Но, как бы плохо это ни звучало, природе земли отдавать нельзя. Я имею в виду мелиорацию. У нас мелиорированные земли, надо за ними ухаживать.
Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:
У нас в рамках государственной программы по мелиорации мы четко понимаем на ближайшие три года, что по Петриковскому району, в том числе по этому хозяйству, где работают мелиораторы. Мы даже подумали – иногда бывают сложности, стыковка – мы включили должность инженер-мелиоратор. Берем специалиста, потому что иногда надо каналы подрегулировать, где открыть, закрыть, мы пока с ПМК созвонимся… Будем своего держать.
Александр Лукашенко:
Мы будем нормально платить за обслуживание мелиоративной системы. Мы будем уходить от этих дотаций, закупок техники, топлива – это ваше дело. Вопросы бизнеса, так сказать. А вот государственное дело – это почвы, земли, мелиорация. Это чисто государственные вопросы. Если он это обслуживает, но должно государство – мы ему должны заплатить. Как я говорю: ребята, вы не ждите, пока приедут мелиораторы, будут заниматься культуртехникой у вас, хмызняк вырубать. Вырубайте. А потом: ах, он подписывает, мы вам оплачиваем. То есть вы помогаете вводить в севооборот земли и на этом копейку можете заработать.
Александр Лукашенко оценил ситуацию в «Агро-Лясковичах» положительно. База хорошая, подчеркнул Президент и отметил, что данному хозяйству можно помочь, например, с техникой. Однако с условием, что оно подставит плечо в обработке полей другого предприятия.
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