Лучший результат за 5 лет – показываем, как празднуют «Дожинки» в Кричеве
Основные торжества в Кричеве проходят на сцене, установленной у здания райисполкома. На нее поднялись за заслуженными наградами победители областного соревнования в отрасли растениеводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре событий и наш корреспондент. Юлия Мычка готова поделиться новостями.
Юлия Мычка, корреспондент:
Могилевская область, хоть и отмечает в кругу друзей, но в широком формате. И повод для такого размаха есть: вес могилевского каравая в этом году – почти 1 миллион 300 тысяч тонн. И это лучший результат за последние пять лет.
Самая важная статистика этого сезона заметна еще с магистралей. Ее цифры – в золотых снопах. Сам Кричев просто не узнать. К празднику здесь готовились почти два года. Трансформация города – это полсотни отремонтированных дорог и столько же обновленных фасадов. Новые остановки, яркими красками заиграла центральная площадь.
Но ключевой объект – это поликлиника, которую торжественно открыли 4 октября. Она объединила взрослое, детское и стоматологическое отделения под одной крышей. В новом здании разместились все поликлинические службы, что сделает медицинскую помощь гораздо удобнее для жителей города и района.
Эпицентром праздника стала центральная площадь. Сердце города сегодня – это одна большая пешеходная зона и длинный праздничный маршрут. Он вместил в себя и шумные торговые ряды, и причудливые интерактивные зоны: от азартного «бульба-бильярда» до музыкальной кавер-студии, где играют на топорах. И это еще раз доказывает, что белорусы способны даже из орудия труда создать музыкальный инструмент.
Есть и «Город мастеров», где ремесло встречается с искусством, и каждое изделие поражает своей фантазией. Однако все внимание сегодня – тем, кто ковал рекордный урожай в полях. И пока аграрии готовятся к торжественному выходу на сцену, им – низкий поклон и почет в каждом подворье.
Лукашенко поздравил участников и гостей «Дожинок» в Кричеве.