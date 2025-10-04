Лучший результат за 5 лет – показываем, как празднуют «Дожинки» в Кричеве

Основные торжества в Кричеве проходят на сцене, установленной у здания райисполкома. На нее поднялись за заслуженными наградами победители областного соревнования в отрасли растениеводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре событий и наш корреспондент. Юлия Мычка готова поделиться новостями.

Юлия Мычка, корреспондент:

Могилевская область, хоть и отмечает в кругу друзей, но в широком формате. И повод для такого размаха есть: вес могилевского каравая в этом году – почти 1 миллион 300 тысяч тонн. И это лучший результат за последние пять лет.

Самая важная статистика этого сезона заметна еще с магистралей. Ее цифры – в золотых снопах. Сам Кричев просто не узнать. К празднику здесь готовились почти два года. Трансформация города – это полсотни отремонтированных дорог и столько же обновленных фасадов. Новые остановки, яркими красками заиграла центральная площадь. Но ключевой объект – это поликлиника, которую торжественно открыли 4 октября. Она объединила взрослое, детское и стоматологическое отделения под одной крышей. В новом здании разместились все поликлинические службы, что сделает медицинскую помощь гораздо удобнее для жителей города и района.