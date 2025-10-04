Равные возможности! Как в минском детсаду стирают границы между «обычными» и «особенными»?

В санаторном детском саду № 206 Минска с 2011 года создана уникальная среда, где бок о бок растут и развиваются все дети. Здесь успешно работают группы интегрированного воспитания, стирая границы между нормотипичными и особенными ребятами.

Татьяна Семчик, заведующий ГУО «Санаторный детский сад № 206 г. Минска»:

Наше учреждение посещает 110 воспитанников, среди которых 13 имеют нарушение опорно-двигательного аппарата.

И для каждого из них созданы все условия. Команда специалистов делает жизнь малышей полноценной и насыщенной.

Татьяна Семчик:

Работают на сегодня три учителя-дефектолога, педагог-психолог, руководитель физического воспитания, музыкальный руководитель, воспитатели. Есть кабинет массажа. С 2024 года у нас открылась сенсорная комната.

Интеграция – это не просто модное слово, а принцип, при котором дети с разными возможностями здоровья самого раннего возраста учатся жить вместе, понимая, что мир разнообразен. И в этом его главная ценность. И лучший инструмент – обычное детское общение.