Прямой эфир

Равные возможности! Как в минском детсаду стирают границы между «обычными» и «особенными»?

04 октября 2025 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В санаторном детском саду № 206 Минска с 2011 года создана уникальная среда, где бок о бок растут и развиваются все дети. Здесь успешно работают группы интегрированного воспитания, стирая границы между нормотипичными и особенными ребятами.

Равные возможности! Как в минском детсаду стирают границы между «обычными» и «особенными»?-2

Татьяна Семчик, заведующий ГУО «Санаторный детский сад № 206 г. Минска»:
Наше учреждение посещает 110 воспитанников, среди которых 13 имеют нарушение опорно-двигательного аппарата.

Равные возможности! Как в минском детсаду стирают границы между «обычными» и «особенными»?-4

И для каждого из них созданы все условия. Команда специалистов делает жизнь малышей полноценной и насыщенной.

Равные возможности! Как в минском детсаду стирают границы между «обычными» и «особенными»?-6

Татьяна Семчик:
Работают на сегодня три учителя-дефектолога, педагог-психолог, руководитель физического воспитания, музыкальный руководитель, воспитатели. Есть кабинет массажа. С 2024 года у нас открылась сенсорная комната.

Равные возможности! Как в минском детсаду стирают границы между «обычными» и «особенными»?-8

Интеграция – это не просто модное слово, а принцип, при котором дети с разными возможностями здоровья самого раннего возраста учатся жить вместе, понимая, что мир разнообразен. И в этом его главная ценность. И лучший инструмент – обычное детское общение.

Равные возможности! Как в минском детсаду стирают границы между «обычными» и «особенными»?-10

Диана Борисюк, воспитатель ГУО «Санаторный детский сад № 206 г. Минска»:
Все дети, которые находятся в нашей группе, с самого начала учатся общаться между собой, коммуницировать, максимально оказывать помощь деткам, которые в этом нуждаются.

Подробности в видео.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Дети # Государственная социальная политика # Образование в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лучший результат за 5 лет – показываем, как празднуют «Дожинки» в Кричеве
04 октября 2025 14:10

Лучший результат за 5 лет – показываем, как празднуют «Дожинки» в Кричеве

Лукашенко поднял проблему использования мелиорированных земель: природе отдавать нельзя
04 октября 2025 13:48

Лукашенко поднял проблему использования мелиорированных земель: природе отдавать нельзя

4 октября – Всемирный день защиты животных. Поговорим о многообразии фауны Беларуси
04 октября 2025 12:13

4 октября – Всемирный день защиты животных. Поговорим о многообразии фауны Беларуси