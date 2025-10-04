Стадион и бассейн – что изменилось в Белоозёрске к «Дожинкам»

Впервые в истории брестские аграрии перешагнули полуторамиллионный рубеж по намолоту зерна. Половина районов региона получили свыше ста тысяч тонн. Для тех, кто потрудился на славу, устроили большой праздник. Столицей «Дажынак» стал Белоозерск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К приезду гостей небольшой городок в Березовском районе преобразился. Отмечают рекордный каравай – Белоозерск принимает «Дожинки» Брестской области.

Это единственное в стране место обитания белорусской пресноводной креветки. Благодаря никогда незамерзающему каналу, куда поступает теплая вода из Березовской ГРЭС, ракообразные чувствуют себя вполне комфортно. В честь белорусской креветки в городе открыли памятный знак – скульптура свыше полутора метров точно станет самым любимым местом для фото туристов.

Артем Бор, житель Белоозерска:

Это отличительная особенность нашего края. Когда-то Виктор Кулеш привез эту креветку к нам в канал, теперь мы можем это показать людям, чтобы люди могли путешествовать по Беларуси, ездить, смотреть и видеть не только обыденные картины туризма, но и некие уникальные особенности.

Еще один подарок городу – капитально отремонтированный стадион. Первыми на обновленное поле вышел тренерский состав футбольного клуба «Динамо-Брест» вместе с юными воспитанниками секции футбола Белоозерска.

Очень хороший стадион, очень качественно сделан.

На нем можно очень хорошо играть, тут большие ворота, сетка, все красиво выглядит.

Появилась беговая дорожка – это очень хорошо. Новые трибуны поставили.