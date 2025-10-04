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Стадион и бассейн – что изменилось в Белоозёрске к «Дожинкам»

04 октября 2025 11:47
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Впервые в истории брестские аграрии перешагнули полуторамиллионный рубеж по намолоту зерна. Половина районов региона получили свыше ста тысяч тонн. Для тех, кто потрудился на славу, устроили большой праздник. Столицей «Дажынак» стал Белоозерск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К приезду гостей небольшой городок в Березовском районе преобразился.

Отмечают рекордный каравай – Белоозерск принимает «Дожинки» Брестской области.

Стадион и бассейн – что изменилось в Белоозёрске к «Дожинкам»-2

Это единственное в стране место обитания белорусской пресноводной креветки. Благодаря никогда незамерзающему каналу, куда поступает теплая вода из Березовской ГРЭС, ракообразные чувствуют себя вполне комфортно. В честь белорусской креветки в городе открыли памятный знак – скульптура свыше полутора метров точно станет самым любимым местом для фото туристов.

Стадион и бассейн – что изменилось в Белоозёрске к «Дожинкам»-4

Артем Бор, житель Белоозерска:
Это отличительная особенность нашего края. Когда-то Виктор Кулеш привез эту креветку к нам в канал, теперь мы можем это показать людям, чтобы люди могли путешествовать по Беларуси, ездить, смотреть и видеть не только обыденные картины туризма, но и некие уникальные особенности. 

Стадион и бассейн – что изменилось в Белоозёрске к «Дожинкам»-6

Еще один подарок городу – капитально отремонтированный стадион. Первыми на обновленное поле вышел тренерский состав футбольного клуба «Динамо-Брест» вместе с юными воспитанниками секции футбола Белоозерска.

Стадион и бассейн – что изменилось в Белоозёрске к «Дожинкам»-8

Очень хороший стадион, очень качественно сделан. 

Стадион и бассейн – что изменилось в Белоозёрске к «Дожинкам»-10

На нем можно очень хорошо играть, тут большие ворота, сетка, все красиво выглядит.

Стадион и бассейн – что изменилось в Белоозёрске к «Дожинкам»-12

Появилась беговая дорожка – это очень хорошо. Новые трибуны поставили. 

Стадион и бассейн – что изменилось в Белоозёрске к «Дожинкам»-14

Самым долгожданным событием для жителей города стало открытие современного оздоровительного комплекса с детским и взрослым бассейном и большой СПА-зоной.

# Дожинки

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