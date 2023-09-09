Поздравление городу от участников! Фестиваль национальных культур в Минске – как это было?

Новости Беларуси. Минск еще раз сегодня продемонстрировал свою объединяющую силу. С Днем города белорусскую столицу поздравили участники XIV фестиваля национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые яркие нотки этого многоголосия уловила наш корреспондент Оксана Семашко.

Чермен Шоканов, глава диаспоры Казахстана в Беларуси: На нашем стенде представлены казахи, можно отведать плов. Ждем в следующем году в Гродно на финале.

Жоламан Кабдулла, председатель землячества Казахстана в БГУИР: Здесь очень много людей, которые родились, допустим, в Казахстане и сейчас здесь проживают. Когда они видят наши стенды, что-нибудь похожее на свою родину, они подходят, радуются, делятся настроением.

Айгерим Бельгужанова, председатель землячества Казахстана в БГМУ: Очень много белорусов подходят и говорят: я был в Казахстане, был в таком городе, моя бабушка жила в Казахстане. Очень приятно такое слышать, то, что они подходят к нам, возле нашей атрибутики находят частичку своего.

Оксана Семашко, корреспондент:

На фестивале столько всего много интересного и красивого, что глаза разбегаются. Сейчас мы в Палестине, вернее в ее мини-версии. Расскажите, чем сегодня радуете тех, кто празднует День города в Минске, минчан и гостей.

Брайка Фирас, лидер землячества Палестины в БГМУ:

Я хочу сказать по поводу того, что сегодня поздравляем вас с Днем города. И мы стараемся показать нашу культуру, блюда, инструменты. И, в общем, это вам сначала – это наш флаг Палестины.