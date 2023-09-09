В Минске закрыли мотосезон грандиозным парадом H.O.G. Rally

Новости Беларуси. В Минске завершился грандиозный мотопарад H.O.G. Rally. Масштабный праздник стартовал на Кургане Славы. Среди участников не только байкеры из Беларуси, но и Литвы, Латвии, Эстонии и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В точке сбора царила по-настоящему теплая атмосфера. На площадке у Кургана Славы было представлено множество локаций. Работали лавки ремесленников, выставки, спортивные площадки. Не обошлось и без дегустации белорусских блюд. Традиционно на H.O.G. Rally встречаются те, кто в течение многих лет делит одну дорогу.

Беларусь, как всегда, гостеприимна, добра. Погода всегда шикарная. И сама организация мероприятия на одном из самых высоких уровней в мире.

Здесь всегда атмосфера замечательная, мы же каждый год ездим к вам.

Очень любим ваш город. И очень рады всегда быть на вашем празднике, спасибо вам за замечательную организацию, за все хорошее.

Байкеры также возложили цветы к памятному камню в честь 75-летия Великой Победы. От Кургана Славы колонна выдвинулась в столицу. По главным улицам праздничного города мотоциклисты проследовали ко Дворцу спорта, где и поставили зрелищную точку в сезоне. Виктор Лукашенко: «Праздники людей объединяют. Мы вместе думаем, мечтаем, идем к единой хорошей цели». Подробнее.