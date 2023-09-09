Сочи и Омск в ближайшее время станут городами-побратимами Минска

Городами-побратимами Минска станут Омск и Сочи. В ближайшее время будут подписаны соглашения об установлении побратимских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом шла речь в городской Ратуше на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с представителями зарубежных делегаций, которые прибыли в столицу на празднование 956-летия Минска. Здесь же были затронуты вопросы дальнейшего развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в научно-технической, культурной, социальной сферах.

Максат Саматулы, аким района «Алматы» города Астаны:

Я уверен, что наше сотрудничество будет только развиваться. Республика Беларусь, город Минск развиваются во всех сферах, поэтому нам очень интересно сотрудничать с коллегами.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы за эти дни и в рамках экономического форума, и сегодня проработали очень много новых интересных направлений деятельности, которые в самое ближайшее время будем реализовывать. И мы благодарны нашим партнерам, что они действительно настроены на созидательную конкретную работу, которую они демонстрируют в рамках визита у нас, в городе Минске.