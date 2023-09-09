Сочи и Омск в ближайшее время станут городами-побратимами Минска

Городами-побратимами Минска станут Омск и Сочи. В ближайшее время будут подписаны соглашения об установлении побратимских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Городами-побратимами Минска станут Омск и Сочи. В ближайшее время будут подписаны соглашения об установлении побратимских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом шла речь в городской Ратуше на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с представителями зарубежных делегаций, которые прибыли в столицу на празднование 956-летия Минска. Здесь же были затронуты вопросы дальнейшего развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в научно-технической, культурной, социальной сферах.
Максат Саматулы, аким района «Алматы» города Астаны:
Я уверен, что наше сотрудничество будет только развиваться. Республика Беларусь, город Минск развиваются во всех сферах, поэтому нам очень интересно сотрудничать с коллегами.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы за эти дни и в рамках экономического форума, и сегодня проработали очень много новых интересных направлений деятельности, которые в самое ближайшее время будем реализовывать. И мы благодарны нашим партнерам, что они действительно настроены на созидательную конкретную работу, которую они демонстрируют в рамках визита у нас, в городе Минске.
Сегодня, 9 сентября, подписаны документы о сотрудничестве между Минском и Калугой, а также Пензенской областью. Кроме того, достигнута взаимная договоренность на уровне администраций районов. Всего в Минск на празднование Дня города приехало 15 зарубежных делегаций.