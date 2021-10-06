Появятся дополнительные платежи за квартиру. Какие ещё изменения будут в Налоговом кодексе Беларуси?
На днях на сайте Министерства финансов Беларуси был опубликован проект изменений в Налоговый кодекс, согласно которым уже спустя пару месяцев платить налоги мы будем иначе. В первую очередь грядущие нововведения коснутся деятельности белорусских индивидуальных предпринимателей.
Александр Костюкевич, юрист:
Предприниматели, которые оказывают услуги, не будут иметь право применять упрощенную систему налогообложения, за исключением шести видов: туристическая деятельность, услуги в сфере общественного питания, сухопутный транспорт, в сфере здравоохранения, станции технического обслуживания. Они должны будут перейти на общую систему уплаты подоходного налога. Те предприниматели, которые не будут вести учет, имеют право применять профессиональные вычеты в размере 20 %, ставка налога составит для них 12,8 % (то есть 100 минус 20, умножаем на 16, выходит 12,8 %).
Новым проектом также предусмотрены две ставки при упрощенной системе налогообложения: 16 % в отношении внереализационных доходов, которая действует в настоящее время, 6 % – в отношении валовой выручки.
Александр Костюкевич:
Предприниматели, которые применяют упрощенную систему в сфере торговли, при сдаче объектов недвижимости в аренду, они также могут применять ставку, но ставка будет не 5 %, а 6 % без уплаты налога на добавленную стоимость. С 2022 года планируется, что ставки по упрощенной системе налогообложения с уплатой НДС уже не будет.
Что касается организаций, то тоже изменятся критерии. Если раньше можно было применять упрощенку, если не более 100 человек, определенные размеры выручки, то с 2022 года размеры выручки немного снизятся, но количество людей будет не более 50 человек. С 2023 года планируется, что индивидуальные предприниматели не будут иметь возможности применять упрощенную систему налогообложения. То же самое касается единого налога с индивидуальных предпринимателей и физических лиц, там появится новый налог на профессиональный доход по ставкам 10 и 20 %.
Еще одна горячая новость, которая уже успела облететь Всемирную паутину. С 2022 года налогом на недвижимость может облагаться даже единственная квартира в собственности. Напомним, сегодня хозяева выплачивают налог лишь в том случае, если обладают двумя и более объектами.
Александр Костюкевич:
Налоговая сама определит стоимость вашей квартиры. Если вы решили, что это несправедливая оценка, завышенная, вы можете заказать в агентстве по регистрации сделок объектов недвижимости, и вам предоставят оценку. Возможно, она будет выгодная для вас. По заверениям контролирующих органов, за среднюю типовую двухкомнатную квартиру сумма налога будет примерно 50 рублей.
Без налоговых льгот никуда, в новом году они также сохранятся для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.