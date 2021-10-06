Появятся дополнительные платежи за квартиру. Какие ещё изменения будут в Налоговом кодексе Беларуси?

Александр Костюкевич, юрист: Предприниматели, которые оказывают услуги, не будут иметь право применять упрощенную систему налогообложения, за исключением шести видов: туристическая деятельность, услуги в сфере общественного питания, сухопутный транспорт, в сфере здравоохранения, станции технического обслуживания. Они должны будут перейти на общую систему уплаты подоходного налога. Те предприниматели, которые не будут вести учет, имеют право применять профессиональные вычеты в размере 20 %, ставка налога составит для них 12,8 % (то есть 100 минус 20, умножаем на 16, выходит 12,8 %).

Александр Костюкевич:

Предприниматели, которые применяют упрощенную систему в сфере торговли, при сдаче объектов недвижимости в аренду, они также могут применять ставку, но ставка будет не 5 %, а 6 % без уплаты налога на добавленную стоимость. С 2022 года планируется, что ставки по упрощенной системе налогообложения с уплатой НДС уже не будет.

Что касается организаций, то тоже изменятся критерии. Если раньше можно было применять упрощенку, если не более 100 человек, определенные размеры выручки, то с 2022 года размеры выручки немного снизятся, но количество людей будет не более 50 человек. С 2023 года планируется, что индивидуальные предприниматели не будут иметь возможности применять упрощенную систему налогообложения. То же самое касается единого налога с индивидуальных предпринимателей и физических лиц, там появится новый налог на профессиональный доход по ставкам 10 и 20 %.