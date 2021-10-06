Госпогранкомитет: очереди фур на выезд из Беларуси в страны ЕС значительно сократились

Новости Беларуси. Госпогранкомитет сообщает о значительном сокращении очередей фур на выезд из Беларуси в страны Евросоюза. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации ведомства, в одном из самых загруженных и популярных пунктов пропуска у перевозчиков – «Каменном Логе» – стоят чуть более 20 машин. Для сравнения, в последние недели фур здесь было в десятки раз больше. В целом литовское направление достаточно свободное. С этой страной у нас шесть пунктов пропуска, в трех очередей нет совсем.