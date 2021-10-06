Прямой эфир

Госпогранкомитет: очереди фур на выезд из Беларуси в страны ЕС значительно сократились

06 октября 2021 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Госпогранкомитет сообщает о значительном сокращении очередей фур на выезд из Беларуси в страны Евросоюза. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпогранкомитет: очереди фур на выезд из Беларуси в страны ЕС значительно сократились-1

По информации ведомства, в одном из самых загруженных и популярных пунктов пропуска у перевозчиков – «Каменном Логе» – стоят чуть более 20 машин. Для сравнения, в последние недели фур здесь было в десятки раз больше. В целом литовское направление достаточно свободное. С этой страной у нас шесть пунктов пропуска, в трех очередей нет совсем.

Госпогранкомитет: очереди фур на выезд из Беларуси в страны ЕС значительно сократились-4

На выезд в Польшу в двух пунктах пропуска стоят около 130 большегрузов, из них 80 – в «Брузгах» и более 40 – в «Берестовице». Больше всего фур сейчас на границе с Латвией: более 70 – в «Григоровщине» и 80 – в «Урбанах».

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Особенный престиж». Иностранные выпускники белорусских вузов съехались на форум в Минск
06 октября 2021 06:54

«Особенный престиж». Иностранные выпускники белорусских вузов съехались на форум в Минск

Председатель Госпогранкомитета 6 октября проведёт личный приём граждан
06 октября 2021 06:18

Председатель Госпогранкомитета 6 октября проведёт личный приём граждан

Хватит ли белорусам мяса и овощей и когда закончится уборочная? Подводим итоги совещания у Президента
05 октября 2021 20:40

Хватит ли белорусам мяса и овощей и когда закончится уборочная? Подводим итоги совещания у Президента