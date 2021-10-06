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Председатель Госпогранкомитета 6 октября проведёт личный приём граждан

06 октября 2021 06:18
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Новости Беларуси. Практика личных приемов граждан продолжается в Беларуси. 6 октября можно задать вопросы напрямую председателю Государственного пограничного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Госпогранкомитета 6 октября проведёт личный приём граждан-1

Анатолий Лаппо ответит на вопросы, которые относятся к компетенции органов пограничной службы. Личный прием осуществляется по предварительной записи и пройдет с 8:00 до 13:00.

# Прием граждан # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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