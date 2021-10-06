«Особенный престиж». Иностранные выпускники белорусских вузов съехались на форум в Минск

Новости Беларуси. Форум единства иностранных выпускников белорусских вузов и стран СНГ продолжает работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа форума обширна. В течение недели запланированы посещения вузов, предприятий, исторических и знаковых мест. Участники встречи – представители 42 государств, те, кто когда-то был студентом наших университетов. Сейчас они делятся своим профессиональным опытом и впечатлениями.

В рамках встречи выпускников прошла церемония закладки капсулы на месте, где скоро установят арт-объект «Студенческое братство» – символ дружбы и международного общения.

Назаль Сохайб Радван, участник форума (Иордания):

Я из Иордании. Мы приехали сюда, чтобы участвовать в этом событии, которое проходит в Беларуси. Мы всегда благодарны вашей стране. Вы давали возможность многим студентам учиться, вы давали многим студентам, у кого не было возможности учиться, чтобы они взяли свой шанс в жизни и развивались.

Образование именно в Беларуси имеет свой особенный престиж. Все, что связано с Беларусью, считается престижным.

Слово made in Belarus (сделано в Беларуси) – это очень хорошо. В наших странах есть продукция из Беларуси, она считаются номер один по качеству. Желаем вам, чтобы Беларусь осталась спокойной. Мы очень сильно волновались, когда год назад были какие-то события. Мы не хотим, чтобы в Беларуси что-то такое было.