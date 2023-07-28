«Появятся беседки, тренажёры и детские комплексы». Как пляжи Минского моря восстанавливают после урагана?

Новости Беларуси. На пляжах Минского моря завершают работы по наведению порядка после урагана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На пляжах Минского моря завершают работы по наведению порядка после урагана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В восстановлении зон отдыха у воды задействованы около 150 работников Минского лесопаркового хозяйства, предприятий «Минскзеленстроя» и других служб. А также свыше 40 единиц спецтехники. Пляж № 2 уже полностью готов к приему отдыхающих. На первом пляже продолжается уборка и вывоз древесины, остается подсыпать песок. Уже в выходные места отдыха будут готовы принимать людей.
Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
На пляже № 1 буквально сегодня до позднего вечера будут все работы выполнены. И граждане, отдыхающие, могут уже приходить отдыхать. Осталось разработать сплошные санитарные рубки, которые мы проводим, и докупить, доустановить оборудование, которое повреждено. Что было ремонтопригодно, мы отремонтировали. Но было оборудование, которые было не ремонтопригодно. Появятся новые беседки однозначно, детские комплексы, спортивные тренажеры – это надо будет доустанавливать, потому что не ремонтопригодно было оборудование.
Напомним, 22 июля на побережье Минского моря обрушился ураган. Стихия ломала и выворачивала с корнем деревья. По оценкам специалистов, от непогоды пострадало 11 гектаров леса.