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Ежедневно в полдень к монументу приносят цветы. Перевернули новую страницу минского «Календаря «Памяти»

25 июня 2022 12:27
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Новости Беларуси. Очередную страницу «Календаря «Памяти» перелистнули в Минске 25 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, одноименная культурно-патриотическая акция стартовала 22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

Ежедневно в полдень к монументу приносят цветы. Перевернули новую страницу минского «Календаря «Памяти»-1

Ежедневно в полдень у монумента Победы различные официальные делегации и обычные белорусы перелистывают символический календарь и вспоминают события Великой Отечественной. 25 июня к монументу вновь легли цветы от благодарных наследников Победы. Память героев почтили минутой молчания. Патриотическая акция продлится до 3 июля – Дня освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

# Великая Отечественная война # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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