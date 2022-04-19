Появляются новые арт-объекты. Могилёв готовится праздновать 755-летие

Юлия Мычка, корреспондент: Улица Ленинская в центре Могилева одна из самых любимых горожанами. Здесь назначают свидания, а вечерами гуляют всей семьей. Но немногие знают, что когда-то она имела название Садовая. Теперь об этой исторической ремарке напомнит кованый сад.

Изготавливать и устанавливать необычные деревья будут предприятия и организации города. Первые два уже сверкают своими золотыми плодами. Каждый новый арт-объект, от эскиза до воплощения в жизнь, – задумка работников могилевских предприятий. Но прежде, чем дерево застынет в металле, проект должны утвердить в местном горисполкоме. На днях свои корни в пешеходную улицу пустило дерево от могилевских теплоэнергетиков.

Инесса Землякова, заместитель директора Могилевского предприятия теплоэнергетики:

Дерево – это символ жизни. Люди сажают деревья, ухаживают за ними, оставляют потомкам память о себе. Наше предприятие таким образом, в виде дерева, решило внести свой вклад в историческое культурное развитие города. Сделать подарок горожанам в юбилейный год, в Год исторической памяти. А еще так совпало, нашему предприятию исполняется 65 лет в этом году, и я как коренной житель города хочу, чтобы это дерево стало символом процветания Могилева. Мы каждый день в силу своей сферы деятельности дарим в дома горожан тепло и уют, а сейчас будем привлекать их внимание, создавая красоту и оригинальность на улицах нашего города.

К юбилею города новыми красками заиграет и Минское шоссе. Здесь тоже появится новый арт-объект – большой светодиодный лев.