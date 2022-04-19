Военных из 103-й воздушно-десантной бригады проводили после прохождения срочной службы

Новости Беларуси. Демобилизация после прохождения срочной службы. В 103-й Витебской воздушно-десантной бригаде прошли проводы военнослужащих, которые исполнили свой гражданский долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжество состоялось на площади Победы Витебска. У мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков поздравить гвардейцев со знаменательным событием собрались также их родители и близкие родственники.