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«Необдуманный и неправомерный шаг». Совет Республики отреагировал на приостановку участия Беларуси в ЦЕИ

19 апреля 2022 07:46
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Новости Беларуси. Совет Республики Национального собрания Беларуси жестко отреагировал на политизированное решение Центрально-Европейской Инициативы о приостановке участия нашей страны в этой организации, которая позиционирует себя как двигатель развития устойчивых связей между государствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Необдуманный и неправомерный шаг». Совет Республики отреагировал на приостановку участия Беларуси в ЦЕИ-1

Совет Республики:  
Приостановка участия Беларуси в ЦЕИ – необдуманный и неправомерный шаг, разрушающий основы партнерства и доверия, плодотворного взаимовыгодного сотрудничества, выстраиваемые на протяжении 30 лет Беларусью и данной организацией.  

Рассматриваем действия ЦЕИ в отношении Беларуси как отступление от основополагающих принципов организации, призванных обеспечивать преодоление разделительных линий в Европе и неприменение противоречащих международному праву методов политического и экономического давления. Республика Беларусь по-прежнему остается приверженной многостороннему сотрудничеству в интересах нашего континента.  

# Парламент Беларуси # общество # Фотофакт

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