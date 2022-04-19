«Необдуманный и неправомерный шаг». Совет Республики отреагировал на приостановку участия Беларуси в ЦЕИ

Новости Беларуси. Совет Республики Национального собрания Беларуси жестко отреагировал на политизированное решение Центрально-Европейской Инициативы о приостановке участия нашей страны в этой организации, которая позиционирует себя как двигатель развития устойчивых связей между государствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет Республики:

Приостановка участия Беларуси в ЦЕИ – необдуманный и неправомерный шаг, разрушающий основы партнерства и доверия, плодотворного взаимовыгодного сотрудничества, выстраиваемые на протяжении 30 лет Беларусью и данной организацией.

Рассматриваем действия ЦЕИ в отношении Беларуси как отступление от основополагающих принципов организации, призванных обеспечивать преодоление разделительных линий в Европе и неприменение противоречащих международному праву методов политического и экономического давления. Республика Беларусь по-прежнему остается приверженной многостороннему сотрудничеству в интересах нашего континента.