Появится необычная композиция в виде арт-свечи с военными фотографиями. Как украсят Минск к 9 Мая?

Новости Беларуси. Масштабные композиции, флаговые конструкции и яркие цвета – улицы Минска украшают к 9 Мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Дизайн оформления специалисты начали разрабатывать еще в феврале. Цветовую гамму выбрали соответствующую цветам Победы – это бордовый, красный, солнечный желтый и ярко-оранжевый.

Особенно празднично украсят основные локации: площади Победы, Независимости и Октябрьскую, а также территорию у стелы «Минск – город-герой».

Площадь Независимости традиционно украсило панно высотой 40 метров, которое появилось на здании педагогического университета. Для изготовления понадобилось около 7 тысяч флажков. Появится здесь и необычная композиция в виде 12-метровой арт-свечи, которая выполнена из пяти кубов, повернутых вокруг своей оси. На них черно-белые архивные фотографии последних дней войны.

Готова к встрече праздника и площадка у Дворца спорта. По традиции все мачты освещения здесь оформили праздничными пилонами. Еще одна новая конструкция – орден Отечественной войны. Эта награда традиционно вручалась ветеранам ко Дню Победы. Дизайнеры повторили ее в большем масштабе, высотой почти пять метров. Появился здесь и арт-объект с изображением цветов Победы.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

Мы в своей графике рассмотрели и применили еще и цветы Победы. Как всегда, традиционно это яблоневый цвет. В этом году будут масштабные, габаритные композиции из одного из символов – цветов Победы – это тюльпаны, красные тюльпаны, которыми поздравляли с этим выдающимся днем много-много лет назад наших победителей местные жители.