Беларусь получила гуманитарную помощь по проекту ЕС на сумму 850 тысяч долларов. Что входит в состав груза?

Новости Беларуси. Крупная партия гуманитарной помощи для противодействия COVID-19 передана Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страновой офис ВОЗ поставил оборудование для лечения и диагностики заболевания.
Новости Беларуси. Крупная партия гуманитарной помощи для противодействия COVID-19 передана Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страновой офис ВОЗ поставил оборудование для лечения и диагностики заболевания.
В составе груза – кислородные маски, концентраторы кислорода и экспресс-тесты с точностью 99 %. Оснащение на общую сумму 850 тысяч долларов поставлено в рамках проекта Евросоюза «Солидарность во имя здоровья».
Безвозмездная помощь – часть программы, которая уже охватила шесть стран, включая Беларусь.
Дирк Шубель о гуманитарном грузе для Беларуси: «COVID не знает границ, поэтому нужна помощь»
Масуд Дара, специальный представитель регионального директора ВОЗ в Беларуси:
Содержание поставки – это в первую очередь оборудование, которое необходимо для быстрой диагностики и подтверждения подозрения на COVID-19 и клинического ведения случаев. Мы говорим об экспресс-тестах, которые в течение 15 минут показывают точный результат.
И мы хотим отдельно поблагодарить все страны, входящие в ЕС, за оказание донорской поддержки в рамках этой программы. А также поблагодарить всех медицинских работников, включая сотрудников лабораторий, клиник, амбулаторных учреждений, за ту работу, которую они ежедневно проводят.
Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
На сегодня у нас в среднем по стране двухмесячная потребность. Но мы все прекрасно понимаем – это деньги, и это деньги немаленькие. Поэтому, конечно, помощь в таком виде всегда приветствуем и очень благодарны за нее, она всегда кстати.
В ближайшие дни груз распределят между больницами столицы и регионов, с учетом потребностей.
Суммарная помощь Евросоюза нашей стране в борьбе с коронавирусом превысила 5 миллионов долларов. Как отметил глава представительства ЕС в Беларуси, нынешняя поставка оборудования не последняя.