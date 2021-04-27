Беларусь получила гуманитарную помощь по проекту ЕС на сумму 850 тысяч долларов. Что входит в состав груза?

Новости Беларуси. Крупная партия гуманитарной помощи для противодействия COVID-19 передана Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страновой офис ВОЗ поставил оборудование для лечения и диагностики заболевания.

В составе груза – кислородные маски, концентраторы кислорода и экспресс-тесты с точностью 99 %. Оснащение на общую сумму 850 тысяч долларов поставлено в рамках проекта Евросоюза «Солидарность во имя здоровья».

Масуд Дара, специальный представитель регионального директора ВОЗ в Беларуси:

Содержание поставки – это в первую очередь оборудование, которое необходимо для быстрой диагностики и подтверждения подозрения на COVID-19 и клинического ведения случаев. Мы говорим об экспресс-тестах, которые в течение 15 минут показывают точный результат.

И мы хотим отдельно поблагодарить все страны, входящие в ЕС, за оказание донорской поддержки в рамках этой программы. А также поблагодарить всех медицинских работников, включая сотрудников лабораторий, клиник, амбулаторных учреждений, за ту работу, которую они ежедневно проводят.