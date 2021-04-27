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Беларусь получила гуманитарную помощь по проекту ЕС на сумму 850 тысяч долларов. Что входит в состав груза?

27 апреля 2021 14:21
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Новости Беларуси. Крупная партия гуманитарной помощи для противодействия COVID-19 передана Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страновой офис ВОЗ поставил оборудование для лечения и диагностики заболевания.

Беларусь получила гуманитарную помощь по проекту ЕС на сумму 850 тысяч долларов. Что входит в состав груза?-1

В составе груза – кислородные маски, концентраторы кислорода и экспресс-тесты с точностью 99 %. Оснащение на общую сумму 850 тысяч долларов поставлено в рамках проекта Евросоюза «Солидарность во имя здоровья».

Беларусь получила гуманитарную помощь по проекту ЕС на сумму 850 тысяч долларов. Что входит в состав груза?-4

Безвозмездная помощь – часть программы, которая уже охватила шесть стран, включая Беларусь.

Дирк Шубель о гуманитарном грузе для Беларуси: «COVID не знает границ, поэтому нужна помощь»

Беларусь получила гуманитарную помощь по проекту ЕС на сумму 850 тысяч долларов. Что входит в состав груза?-7

Масуд Дара, специальный представитель регионального директора ВОЗ в Беларуси:
Содержание поставки это в первую очередь оборудование, которое необходимо для быстрой диагностики и подтверждения подозрения на COVID-19 и клинического ведения случаев. Мы говорим об экспресс-тестах, которые в течение 15 минут показывают точный результат.

И мы хотим отдельно поблагодарить все страны, входящие в ЕС, за оказание донорской поддержки в рамках этой программы. А также поблагодарить всех медицинских работников, включая сотрудников лабораторий, клиник, амбулаторных учреждений, за ту работу, которую они ежедневно проводят.

Беларусь получила гуманитарную помощь по проекту ЕС на сумму 850 тысяч долларов. Что входит в состав груза?-10

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
На сегодня у нас в среднем по стране двухмесячная потребность. Но мы все прекрасно понимаем – это деньги, и это деньги немаленькие. Поэтому, конечно, помощь в таком виде всегда приветствуем и очень благодарны за нее, она всегда кстати.

Беларусь получила гуманитарную помощь по проекту ЕС на сумму 850 тысяч долларов. Что входит в состав груза?-13

В ближайшие дни груз распределят между больницами столицы и регионов, с учетом потребностей.

Беларусь получила гуманитарную помощь по проекту ЕС на сумму 850 тысяч долларов. Что входит в состав груза?-16

Суммарная помощь Евросоюза нашей стране в борьбе с коронавирусом превысила 5 миллионов долларов. Как отметил глава представительства ЕС в Беларуси, нынешняя поставка оборудования не последняя.

# Беларусь-Евросоюз # общество # Масуд Дара # Борис Андросюк # Дирк Шубель # Фотофакт

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