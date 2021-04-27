Включат ещё до мая. В Минске проводят тестовый запуск фонтанов

Новости Беларуси. В Минске проводят тестовый запуск фонтанов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. До этого специалисты уже очистили чаши, провели монтаж элементов и оборудования, снятых на зимний период, и произвели наладку систем.

Сейчас финальный этап подготовки к сезону. Днем 27 апреля специалисты проверяли светомузыкальный фонтан на Свислочи. Прохожих порадовали около 200 водных струй, взмывающих ввысь. Всего в 2021 году в Минске будет работать 35 фонтанов, сезон стартует уже 30 апреля.