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Включат ещё до мая. В Минске проводят тестовый запуск фонтанов

27 апреля 2021 14:28
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Новости Беларуси. В Минске проводят тестовый запуск фонтанов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. До этого специалисты уже очистили чаши, провели монтаж элементов и оборудования, снятых на зимний период, и произвели наладку систем.

Включат ещё до мая. В Минске проводят тестовый запуск фонтанов-1

Сейчас финальный этап подготовки к сезону. Днем 27 апреля специалисты проверяли светомузыкальный фонтан на Свислочи. Прохожих порадовали около 200 водных струй, взмывающих ввысь. Всего в 2021 году в Минске будет работать 35 фонтанов, сезон стартует уже 30 апреля.

# Фонтаны Минска # общество # Фотофакт

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