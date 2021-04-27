Дирк Шубель о гуманитарном грузе для Беларуси: «COVID не знает границ, поэтому нужна помощь»

Новости Беларуси. Крупная партия гуманитарной помощи для противодействия COVID-19 передана Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страновой офис ВОЗ поставил оборудование для лечения и диагностики заболевания. Беларусь получила гуманитарную помощь по проекту ЕС на сумму 850 тысяч долларов. Что входит в состав груза?

В составе груза – кислородные маски, концентраторы кислорода и экспресс-тесты с точностью 99 %.

Оснащение на общую сумму 850 тысяч долларов поставлено в рамках проекта Евросоюза «Солидарность во имя здоровья». Безвозмездная помощь – часть программы, которая уже охватила шесть стран, включая Беларусь.

Дирк Шубель, посол ЕС в Беларуси:

Во всем мире COVID не знает границ, поэтому нужна помощь. У нас могут быть разные взгляды по поводу политики, но я думаю, что это очень важно. И мы работаем хорошо вместе. Это второй пакет. Могу сказать, что будет еще третий пакет.

В ближайшие дни груз, с учетом потребностей, распределят между больницами столицы и регионов.