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Дирк Шубель о гуманитарном грузе для Беларуси: «COVID не знает границ, поэтому нужна помощь»

27 апреля 2021 14:17
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Новости Беларуси. Крупная партия гуманитарной помощи для противодействия COVID-19 передана Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страновой офис ВОЗ поставил оборудование для лечения и диагностики заболевания.

Беларусь получила гуманитарную помощь по проекту ЕС на сумму 850 тысяч долларов. Что входит в состав груза?

Дирк Шубель о гуманитарном грузе для Беларуси: «COVID не знает границ, поэтому нужна помощь»-1

В составе груза – кислородные маски, концентраторы кислорода и экспресс-тесты с точностью 99 %.

Дирк Шубель о гуманитарном грузе для Беларуси: «COVID не знает границ, поэтому нужна помощь»-4

Оснащение на общую сумму 850 тысяч долларов поставлено в рамках проекта Евросоюза «Солидарность во имя здоровья». Безвозмездная помощь – часть программы, которая уже охватила шесть стран, включая Беларусь.

Дирк Шубель о гуманитарном грузе для Беларуси: «COVID не знает границ, поэтому нужна помощь»-7

Дирк Шубель, посол ЕС в Беларуси:
Во всем мире COVID не знает границ, поэтому нужна помощь. У нас могут быть разные взгляды по поводу политики, но я думаю, что это очень важно. И мы работаем хорошо вместе. Это второй пакет. Могу сказать, что будет еще третий пакет.

Дирк Шубель о гуманитарном грузе для Беларуси: «COVID не знает границ, поэтому нужна помощь»-10

В ближайшие дни груз, с учетом потребностей, распределят между больницами столицы и регионов.

Дирк Шубель о гуманитарном грузе для Беларуси: «COVID не знает границ, поэтому нужна помощь»-13

Суммарная помощь Евросоюза нашей стране в борьбе с коронавирусом превысила 5 миллионов долларов. Как отметил глава представительства ЕС в Беларуси, нынешняя поставка оборудования не последняя.

# Коронавирус # общество # Дирк Шубель # Фотофакт

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