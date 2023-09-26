«Появится интересный элемент – парклет». Узнали о планах по озеленению Минска
Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Ежегодно нашу столицу украшают тысячи цветущих многолетних растений. В этом году осеннюю атмосферу будут создавать кусты хризантем. Также ими украсят ограждения. Чем порадуют озеленители в 2024 году, узнали из первых уст.
От однолетников в «Минскзеленстрое» постепенно отказываются, их оставят только в малых клумбах, где необходимо сделать акцент. Ландшафтные дизайнеры советуют сажать красиво цветущие многолетники.
Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Процент снижения составит около 7 %, и мы будем высаживать где-то 1 миллион 400 тысяч штук однолетних цветочных растений. На сегодня уже разработаны и утверждены альбомы по каждому административному району. В двух районах будут высажены цветники на юбилейную тематику.
На бульварах и вдоль магистралей установят разнообразные кашпо с цветами. Место старых вазонов займут новые и оригинальные конструкции. Ассортимент растений также будет расширен. Улицы города украсят новые сорта роз.
Екатерина Короткина:
В следующем году у нас появятся новинки. По проспекту Победителей у нас появятся две фитостены с автоматическим поливом. Продолжим благоустраивать администрации района цветочницами из бетона с белорусским орнаментом. Сегодня уже разработаны и переданы поставщику для изготовления новые вазы из пластмассы округлой формы, также новые вазы из бетона. На Победителей у нас появится интересный элемент – парклет. Это возвышенная цветочница, в которой будут высажены многолетние растения, со скамеечками.
Чистоту и красоту города сохраним вместе. Проведение мероприятий по уборке территорий – добрая традиция, которая объединяет белорусов.
Татьяна Нестерович, заместитель директора по благоустройству и санитарному состоянию ЖКХ Центрального района г. Минска:
Традиционно в октябре будут начаты работы по выгребанию листвы. ЖЭСы дополнительно проведут обследования детских площадок на предмет их технического состояния. Работы будут проводиться как в будние дни, так и по субботам, так называемые субботники.
Татьяна Нестерович:
Конкретно на каждую субботу расписаны мероприятия по информированию жителей в части жилищно-коммунального хозяйства. ГАИ расскажет нашим жителям про парковку автомобилей на дворовых территориях. «Фауна города» проведет акцию по поиску владельцев для животных.
В озеленении и уборке столицы может принять участие любой желающий. Присоединяйтесь!