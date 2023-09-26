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Беларусь присоединилась к поправке к Конвенции о физической защите ядерного материала

26 сентября 2023 11:17
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Новости Беларуси. Беларусь – за безопасное использование атомной энергии. Наша страна присоединилась к поправке к Конвенции о физической защите ядерного материала. Ратификационную грамоту наш постпред при международных организациях в Вене вручил гендиректору МАГАТЭ на 67-й сессии генеральной конференции организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь присоединилась к поправке к Конвенции о физической защите ядерного материала-1

Беларусь стала 133-м участником договора. Стоит отметить, что Конвенция – единственный международно-правовой документ, который обязывает государства обеспечивать защиту ядерных установок и материала не только в процессе международной перевозки, но и при использовании, хранении и транспортировке внутри страны.

Глава МАГАТЭ приветствовал шаг белорусской стороны, отметив, что наша страна активно пользуется инструментами экспертной поддержки организации, приглашает специалистов для консультаций, оценки объектов, а также положительно относится к обнародованию результатов миссий.

# Международное сотрудничество # общество # Фотофакт

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