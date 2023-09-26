«У нас есть соответствующие компетенции». Лукашенко и Путин договорились о совместном производстве самолётов

Новости Беларуси. Для многих западных политиков стало настоящим открытием, что мир гораздо шире их узких представлений о нем. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о переориентации логистики поставок, к которой Беларусь подтолкнули санкции. Сегодня мы по-прежнему ведем торговлю в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Как отметил глава государства, не без помощи Ленинградской области.

К слову, взаимовыручка обоюдная. До 2022-го приграничное с Европейским союзом положение российского региона было преимуществом, но сегодня является риском. Западные инвестиции, европейские рынки сбыта и поставки зарубежных комплектующих в современных условиях потеряли свою актуальность и значимость. Сегодня ставку делают на технологический суверенитет и поиск новых партнеров, в том числе для промкооперации. Мы сами можем производить все необходимое и успешно реализуем новые проекты в рамках Союзного государства. В перспективах два масштабных проекта: совместное производство и обслуживание самолетов, а также строительство второй железнодорожной ветки на Ленинградскую область. Их лидеры Беларуси и России обсудили накануне, Александр Лукашенко поделился деталями телефонного разговора со своим российским коллегой.