«У нас есть соответствующие компетенции». Лукашенко и Путин договорились о совместном производстве самолётов
Новости Беларуси. Для многих западных политиков стало настоящим открытием, что мир гораздо шире их узких представлений о нем. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь о переориентации логистики поставок, к которой Беларусь подтолкнули санкции. Сегодня мы по-прежнему ведем торговлю в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Как отметил глава государства, не без помощи Ленинградской области.
К слову, взаимовыручка обоюдная. До 2022-го приграничное с Европейским союзом положение российского региона было преимуществом, но сегодня является риском. Западные инвестиции, европейские рынки сбыта и поставки зарубежных комплектующих в современных условиях потеряли свою актуальность и значимость. Сегодня ставку делают на технологический суверенитет и поиск новых партнеров, в том числе для промкооперации.
Мы сами можем производить все необходимое и успешно реализуем новые проекты в рамках Союзного государства. В перспективах два масштабных проекта: совместное производство и обслуживание самолетов, а также строительство второй железнодорожной ветки на Ленинградскую область.
Их лидеры Беларуси и России обсудили накануне, Александр Лукашенко поделился деталями телефонного разговора со своим российским коллегой.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Я вчера разговаривал с президентом России, мы особо не опубликовывали это разговор, но должен отметить, что мы два проекта оговорили. 15 октября мы встречаемся в Кыргызстане и уже предметно об этом поговорим. Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации. Как сказал президент России, от крупных аэропортов до дальних поселков, регионов такие самолеты востребованы. У нас есть соответствующие компетенции, у Беларуси.
Он предложил этот самолет построить вместе, а также более интенсивно осваивать производство отдельных компонентов Ил-96 и обслуживать у нас. Мы это можем сделать. Это очень большой кусок работы. И второе, что нас касается, – строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград [Санкт-Петербург – прим. ред.], чтобы мы могли перебрасывать большие объемы грузов в ваши порты и оттуда работать на весь мир.