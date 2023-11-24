«Появился телефон и планшет». Как увлечь ребёнка чтением?

Книга давно перестала быть единственным источником информации и способом развлечения. Современные люди могут сходить в кино, полистать социальные сети, посмотреть подкасты в интернете. Чтобы найти ответ на любой вопрос, уже не надо идти в библиотеку, достаточно просто достать смартфон из кармана. О том, как изменились читательские привычки в цифровую эпоху, что лучше – бумажная книга или все же электронная, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Хлопкова, книголюб:

Я даже не знаю, как их заинтересовать, они настолько сейчас увлечены этими гаджетами.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

К сожалению.

Наталья Хлопкова:

Да, к сожалению. Может быть, водишь ребенка в театр – посмотрели, давай почитаем такую книжку, сам почитай. Может, вот таким путем, потому что они увидят разницу между книгой и произведением. Посмотреть какой-то фильм и тоже посмотреть разницу. Другой вопрос, что они могут даже просто не захотеть этого – посмотрел и посмотрел.

Наталья Надольская:

Должна быть какая-то система поощрений?

Наталья Хлопкова:

У меня внучке сейчас 10 с половиной. Она читала очень много до школы. С мамой ходили, одну библиотеку прочитали, вторую прочитали. Потом когда она пошла в школу, у нее появился телефон и планшет, у нее не хватает на это времени. Сколько у меня книжек хороших для ее возраста. Я просто каждый раз говорю: «Варечка, возьми, посмотри. Может быть, вот эту?» – «Я в следующий раз». В следующий раз опять не берет, хотя книжки очень хорошие.

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