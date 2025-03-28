Как депутаты влияют на развитие городской инфраструктуры? Ответил Артём Цуран

О том, как депутаты решают текущие проблемы и какие яркие идеи они предлагают для улучшения городской жизни, об итогах года и планах поговорили с гостем.

Наталья Надольская, ведущая: А какие инициативы были реализованы в Мингорсовете в этом году, которые, по вашему мнению, наиболее важны для горожан? И, в частности, роль депутатов в развитии городской инфраструктуры?

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов: В городском Совете также нормативно закреплена работа по реализации гражданских инициатив. Это тоже одна из новелл, которая вошла в обиход только в работе этого созыва, хотя большая работа проводилась нашими коллегами предыдущего созыва по утверждению этих форм работы и так далее.

Артем Цуран:

Принцип работы такой, что 10% вносятся гражданами, 90% средств направляется из бюджета, то есть такой своеобразный симбиоз работы гражданина и государственной системы.

В конкурсе принимало участие порядка 50 гражданских инициатив. Комиссией было принято, и на уровне решения Горсовета утверждено, что победителем объявлены те проекты, которые связаны с обновлением детских площадок. Таких 13 площадок. Плюс одна инициатива касается модернизации сквера с памятным знаком: установлен в честь 70-летия Великой Победы, в Партизанском районе, он тоже поэтому этот объект уже вошел в реализацию.